Portoroški hotel začel večmilijonsko naložbo

V hotelu bodo preoblikovali 78 sob in suit, poudarek pa bo na minimalističnem sodobnem videzu s pridihom destinacije. Za celostno podobo dizajna je poskrbel ljubljanski studio POKE Design, so sporočili iz hotela Kempinski Palace.

Poleg popolne prenove prostorov bodo vlagali tudi v različne sistemske spremembe, posodobitve programske in strojne opreme, razvoj brezžičnega omrežja ter v konferenčni center, ki ga bodo prilagodili željam novodobnega organizatorja srečanj. Nadgradili in razširili bodo tudi območje savn, fitnesa in centra dobrega počutja. Hotelski bari, restavracije in zajtrkovalnica bodo dobili nove sedežne garniture in pohištvo, v vseh sobah pa bodo zamenjali vzmetnice, blazine in odeje.

V prihodnjih dveh letih bo skupina MK Group v obnovo hotela in preostala območja, ki niso vključena v letošnjo fazo prenove, vložila dodatne tri milijone evrov.

Ob odprtju 20. avgusta leta 1910 je imel portoroški hotel Palace 300 sob, številne luksuzne dvorane za obede in druženja, bare, prepoznaven vstopni del recepcije in garaže. Spadal je med najelitnejše hotele na Jadranski obali in velja za začetnika portoroškega turizma, kot ga poznamo danes. Foto: Anže Malovrh/STA

Ne želijo biti najboljši samo v Sloveniji, ampak tudi širše

"Prenova je usmerjena na področja, o katerih smo v preteklosti prejemali komentarje gostov, in je prilagojena tako, da še dodatno dvignemo zadovoljstvo gostov, kakovost hotela in s tem zagotovimo višje prihodke," je načrte komentiral generalni menedžer hotela Kai Behrens.

Hotel, ki je avgusta 2020 praznoval 110. obletnico odprtja ter je prejemnik več nazivov in nagrad, po besedah Behrensa ne bo spal na dosedanjih dosežkih. "Nikoli ne skrivamo, da želimo biti najboljši ne le v Sloveniji, ampak v širši regiji, in prenova hotela nam to omogoča. Imamo srečo, da naše lastniško podjetje vidi enak potencial za dodatno rast in širitev poslovanja hotela kot mi," je sklenil Behrens.

Hotel velja za začetnika portoroškega turizma

Ob odprtju 20. avgusta leta 1910 je imel portoroški hotel Palace 300 sob, številne razkošne dvorane za obede in druženja, bare, prepoznaven vstopni del recepcije in garaže. Spadal je med najelitnejše hotele na Jadranski obali in velja za začetnika portoroškega turizma, kot ga poznamo danes.

Danes je hotel Kempinski Palace Portorož superior hotel s petimi zvezdicami. Odprt je bil leta 2008 in, kot so navedli v hotelu, pooseblja edinstveno kombinacijo tradicionalnega in modernega dizajna, ki ga je zasnoval francoski oblikovalec Jean Claude Laville. Hotel ima 182 sob in apartmajev, spa center na 1.500 kvadratnih metrih, šest konferenčnih sob z dnevno svetlobo, edinstveno kristalno dvorano in zasebni park. Svojim gostom ponuja tudi dve restavraciji à la carte.