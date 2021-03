Izbruh vulkana pritegnil množico radovednežev, na lavi so celo pekli hrenovke #video

Vulkan Fagradalsfjall, ki je od prestolnice oddaljen okoli 40 kilometrov, je izbruhnil v petek in nebo nad mestom obarval živo rdeče. Gre za prvi izbruh tega sistema ognjenikov v 900 letih.

Prvih nekaj ur po izbruhu je bil dostop do ognjenika onemogočen. Oblasti so kasneje umaknile zapore cest, od sobote popoldan je bil dovoljen tudi prihod obiskovalcev, ki so to možnost množično izkoristili.

Nekateri najbolj pogumni so si na lavi celo pekli hrenovke:

"Smrdi precej močno. Presenetila me je oranžna barva, veliko bolj intenzivna je, kot bi pričakoval," je STA povzela besede 21-letnega inženirja Karija Johannssona, ki se je odpravil na ogled naravnega spektakla.

"Presenetila me je vročina. Ko smo se približali tekoči lavi na tleh, so se temperature povzpele od deset do 15 stopinj Celzija, in postalo nam je vroče," pa je po pisanju STA povedala francoska študentka Emilie Saint-Mleux, ki je na Islandiji na izmenjavi.

Foto: zajem zaslona/Reuters

Reševalna ekipa je morala sicer v nedeljo pomagati več deset izmučenim ali podhlajenim ljudem, ki sta jih presenetila tema in poslabšanje vremena, od ceste do vulkana pa je okoli 90 minut hoje. Lokalne oblasti so nato zaradi visoke ravni plinov v zraku v nedeljo prizorišče znova zaprle.

