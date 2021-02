Pri naših sosedih nastali spektakularni prizori #foto #video

Predstavniki lokalnih oblasti na Siciliji so po včerajšnjem izbruhu Etne, najvišjega in najaktivnejšega evropskega vulkana, pozvali k razglasitvi naravne katastrofe za najbolj prizadeta območja. Letališče v Catanii je medtem znova delno odprto.

Ognjenik je včeraj ognjeni material izbruhnil več kot sto metrov visoko, dim in ogenj pa sta se dvignila skoraj kilometer visoko. O poškodovanih ali gmotni škodi niso poročali. Zaradi vulkanskega pepela je bilo letališče v Catanii, ki leži okoli 60 kilometrov južno od Etne, začasno zaprto, oviran je bil tudi kopenski promet.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Hitrost vozil omejena na 30 kilometrov na uro

Na fotografijah in posnetkih v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih je bilo videti velik oblak dima, ki se dviguje iz kraterja, ter lavo, ki teče po jugovzhodnem pobočju. Po navedbah vulkanologov je ognjenik izbruhnil okoli 16.10, poroča STA. Vulkanski pepel je v Catanii in drugih krajih prekril strehe, ulice in balkone. Ponekod je bila odeja iz pepela debela kar deset centimetrov.

Zaradi spolzkih cest je ponekod prepovedana vožnja z motorji, omejitev hitrosti za preostala vozila pa je postavljena pri 30 kilometrih na uro. Predstavniki lokalnih oblasti so že pozvali k razglasitvi naravne katastrofe za nekatere najbolj prizadete kraje.

The awesome power & beauty of nature. #Etna yesterday evening. pic.twitter.com/t0w8eKhAlb — Ben Bradshaw (@BenPBradshaw) February 17, 2021

Zadnji izbruh decembra lani

3.326 metrov visoka Etna je nazadnje izbruhnila decembra lani. Od leta 2013 je vulkan, ki je priljubljena izletniška točka tudi številnih slovenskih turistov, na seznamu Unescove svetovne dediščine.

#Catania airport reopened today after being forced to close due to the spectacular eruption of Mount #Etna volcano. 🌋 VIDEO. https://t.co/lk08f8IgKA #Italy pic.twitter.com/AoxkrePtrc — Wanted in Rome (@wantedinrome) February 17, 2021