Izbruh vulkana izkoristil za peko pice #video

V Gvatemali, kjer že vse od februarja neizprosno bruha tamkajšnji vulkan Pacaya, so prebivalci in oblasti v stalni pripravljenosti. Neki domačin pa se je odločil, da bo položaj obrnil sebi v prid, in na vulkanskih kamnih začel peči pico za turiste in domačine.

"Mnogo ljudi je prišlo, da bi uživali v pici, pečeni na vulkanski vročini," je povedal 34-letni domačin David Garcia. Na razbeljenih vulkanskih kamnih je začel peči pice in z njimi navdušil tako turiste kot domačine. Naporen vzpon do vulkanske pice gostom še dodatno vzbudi apetit, zato jih jed, pečena na vročih skalah pod kraterjem, še bolj navduši.

Garcia v svoji edinstveni kuhinji testo razprostre na poseben kovinski pekač, odporen proti temperaturam do tisoč stopinj Celzija, nato pa ga premaže s paradižnikovo omako ter obloži s sirom in kosi salame ali mesa. Testo nato odloži na lavo in po kakšnih desetih minutah je pica pečena, poroča STA.

Lava pa vsekakor ni tako natančna kot pečica. Garcia mora poskrbeti, da temperatura ni previsoka in da ne zažge pekača ali testa. Lava lahko doseže temperature do skoraj 2.000 stopinj Celzija, zato mora paziti na smer vetra, da vročina ne buhne vanj, ob tem pa je oblečen v posebno zaščitno obleko in obut v vojaške škornje.

"Jesti pico, pečeno na žerjavici vulkana, je neverjetna in edinstvena izkušnja," je razkril obiskovalec, ki je poskusil Garcievo specialiteto, še navajajo ameriški mediji.

Nekateri si dobrote nad lavo spečejo kar sami. Foto: Reuters

