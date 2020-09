Najboljše picerije v Evropi, ki niso v Italiji: med njimi tudi ena z Balkana #video

V Milanu so razkrili letošnje zmagovalce izbora najboljših picerij v Evropi – ki ne vključuje Italije. Organizatorji izbora namreč za domovino pice sestavijo posebno lestvico, letošnjo bodo razkrili konec septembra.

Resnici na ljubo pa je tudi prvo mesto lestvice najboljših evropskih picerij zunaj Italije zasedel – Italijan. Na prvo mesto so namreč postavili picerijo 50 Kalò di Ciro Salvo v Londonu, eno od izpostav, ki jih je zunaj rodnega Neaplja odprl Ciro Salvo, eden od največjih zvezdnikov med mojstri pice. Njegova londonska picerija je prvo mesto lestvice zasedla drugo leto zapored.

Na drugem mestu je picerija Via Toledo na Dunaju, ki jo vodi picopek iz Apulije Francesco Calo, na tretjem mestu pa je Bijou v Parizu, ki jo je tam odprl Neapeljčan Gennaro Nasti.

Največ predstavnic na lestvici najboljših evropskih picerij zunaj Italije ima sicer Velika Britanija (osem), s šestimi sledi Francija, pet jih ima Španija. Sicer pa se je med 50 najboljših, na 45. mesto, uvrstila tudi picerija iz Beograda z domiselnim imenom Majstor i Margarita.

Vso lestvico najdete tukaj.

Ne ocenjujejo le pice, ampak ves vtis

Organizatorji izbora so ob tem poudarili, da tako pri evropskem kot pri italijanskem izboru najboljših picerij ne diskriminirajo glede na slog pice, ki jih pečejo. "Tu ni ideologije, iščemo odličnost v najširšem smislu, prednost pa dajemo tistim, ki uporabljajo lokalne in sezonske sestavine," so pojasnili, "prav tako podpiramo jasne koncepte, ne pa sledenja trenutnim modnim trendom."

Kriteriji so jasni, začne se s pico, ki mora pokazati, da picopek obvlada postopek in uporablja kakovostne sestavine. A to ni vse, ocenjevalci so pozorni tudi na strežbo, urejenost in čistočo prostorov ter ponudbo pijač, pa tudi na to, ali pri čakanju na mizo vsakega gosta obravnavajo enakopravno. Ocenjevalci lokale obiskujejo anonimno, ne na povabilo in račun gostincev.

