"Včasih ste imeli v Ljubljani le čevapčiče, danes imate tudi dobre pice" #video

Konec avgusta se je na Cankarjevi cesti v Ljubljani odprl nov bistro, kjer se nadaljuje picamanija, ki zadnja leta vlada v Ljubljani. V lokalu, ki ga dizajnersko dopolnjujejo svetovno znani stoli rex slovenskega oblikovalca Nika Kralja, vam bodo postregli s picami, ki nastajajo po navodilu priznanega italijanskega picopeka Lorenza Collovigha.

Lorenzo je ravno aprila letos zmagal v pripravi pice napolitana na svetovnem prvenstvu v peki pice v Parmi. Tekmovanja se je udeležil že sedmič in domov končno odšel z nagrado. "Enkrat je dovolj (smeh, op. p.). Je namreč precej težko in konkurenca je huda, saj tekmuješ s približno 850 profesionalnimi picopeki, ki prihajajo iz 42 držav. Lahko bi rekel, da je za zmago potrebno tudi malo sreče."

Pice peče že več kot 25 let. Foto: Ana Kovač

Svoje znanje predaja študentom šole peke pic. To obiskuje več kot 200 študentov. Foto: Ana Kovač

"Imate pravo picamanijo in pastamanijo"

Italijan iz Udin pice peče že več kot 25 let, zadnjih devet let pa je tudi direktor italijanske šole peke pic, ki jo obiskuje več kot 200 študentov.

Svoje znanje je zdaj prinesel v našo prestolnico, v nov "pica kotiček", kjer zdaj po njegovem mnenju pečejo celo boljše pice napolitana kot v Italiji.

"V Ljubljani opažam veliko evolucijo, odprlo se je veliko novih restavracij. Imate pravo picamanijo in pastamanijo. Pred 20 leti ste imeli samo ražnjiče in čevapčiče, zdaj pa imate veliko ponudbo pic in testenin. Prijatelji mi pravijo, da se v Ljubljani najdejo zelo dobre pice, saj se testo pripravlja na podoben način kot v Italiji, pa tudi sestavine so enako dobre."

Lorenzo pravi, da je skrivnost dobre pice testo. Foto: Ana Kovač

Ananas na pici ga ne moti

In kaj je po njegovem mnenju skrivnost dobre pice? "Vsekakor testo," pravi, nato pa našteva še kakovostne sestavine, pri čemer najbolj izpostavlja paradižnik in mocarelo.

Na vprašanje, kaj na pico sploh ne spada, pa nima pravega odgovora, saj dodatki ponavadi izražajo kulinariko kraja, kjer jo strežejo.

"Lani sem en mesec preživel v Mehiki, kjer smo poskusili res različne pice, tudi takšne z ananasom. A to je pač tipično za tisto območje, oni imajo na pici radi ananas in šunko, česar v Italiji ne počnemo. Pri nas so pice preproste, s paradižnikovo omako, mocarelo in paradižniki."

Neskromno pravi, da v Ljubljani zdaj najboljše pice strežejo prav v bistroju na Cankarjevi cesti. Foto: Ana Kovač

To sta dve njegovi najljubši, fokača in napolitana:

