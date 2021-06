Futuristični portal, ki povezuje Litvo in Poljsko #video

Futuristična portala, ki so ju postavili v Vilni in Lublinu, sta videti kot okrogla vrata, skozi katera je mogoče vstopiti v drugo mesto. Sestavljena sta iz velikega zaslona in kamer, ki omogočajo komunikacijo med prebivalci Vilne in Lublina.

Projekt je nastajal pet let, zastavili pa so ga kot način zbliževanja ljudi iz različnih kultur.

Foto: Cover Images

"Človeštvo se spoprijema s pomanjkanjem empatije in ozkim dojemanjem sveta, ki je pogosto omejeno na naše državne meje," so pojasnili v Fundaciji Benediktas Gylys, ki je podala idejo za futuristična portala, "portal predstavlja most, ki združuje in vabi, da se dvignemo nad predsodke ter nesoglasja, ki sodijo v preteklost."

Foto: Cover Images

Portal so zgradili inženirji tehnološkega središča LinkMenu fabrikas iz Vilne. Oblika kroga naj bi bila podobna "kolesu časa", saj uporabnikom omogoča potovanje in doživljanje resničnosti na drugi strani.

"Portal je bil od samega začetka vznemirljiv projekt, ki je zahteval posebno znanje in tehnologijo," je povedal Adas Meskenas, direktor podjetja LinkMenu fabrikas, "takšni projekti se lahko uresničijo, ko sodelujejo ljudje iz različnih okolij. To je še en primer, kaj lahko storijo ljudje, ko so enotni."

Prek podobnih portalov naj bi v prihodnosti komunicirali tudi prebivalci glavnih mest Islandije in Velike Britanije.

Preberite tudi: