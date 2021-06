Mesta, v katerih se najbolje živi: globok padec Dunaja #video

Mesto, v katerem je življenje najprijetnejše, je po novem Auckland na Novi Zelandiji, kaže najnovejša lestvica mest, v katerih je najbolj prijetno živeti.

Ta letni seznam sestavljajo in objavljajo specialisti za raziskave in napovedi pri britanskem tedniku The Economist, v analizo je vključenih 140 mest po vsem svetu. V lanskem koronavirusnem letu lestvice niso objavili, letošnja pa je v primerjavi s preteklimi pokazala precej sprememb, povezanih prav s pandemijo.

Za mesto, v katerem je najprijetneje živeti, so razglasili Auckland, kar pravzaprav ni presenetljivo, saj je Nova Zelandija obveljala za vzor obvladovanja pandemije koronavirusa. Tako se je na četrto mesto lestvice, ki si ga deli s Tokiom, uvrstilo še glavno mesto Nove Zelandije Wellington, pa tudi sicer so najvišje uvrščena mesta, kjer so se s koronavirusom spopadli hitro in učinkovito.

Mesta, ki so letos najprijetnejša za življenje:

1. Auckland, Nova Zelandija

2. Osaka, Japonska

3. Adelaide, Avstralija

4. Wellington, Nova Zelandija

5. Tokio, Japonska

6. Perth, Avstralija

7. Zürich, Švica

8. Ženeva, Švica

8. Melbourne, Avstralija

10. Brisbane, Avstralija

V prvi deseterici so kar štiri avstralska mesta, med njimi je najvišje, na tretjem mestu, Adelaide. Foto: Getty Images

V prvi deseterici mesta iz le štirih držav

Med prvih deset so se uvrstila mesta iz le štirih držav: po dve iz Nove Zelandije, Japonske in Švice ter kar štiri iz Avstralije. "Mesta, ki so se na letošnji lestvici prebila na vrh, so večinoma tista, ki so s strogimi ukrepi učinkovito zajezila pandemijo, s tem pa prebivalcem omogočila, da so kmalu začeli spet uživati v življenju, kakršnega so poznali pred pandemijo," so sporočili iz EIU.

Nekdaj prvouvrščeni Dunaj zdaj šele na 12. mestu

Prav slabo obvladovanje pandemije pa je z vrha sklestilo avstrijsko prestolnico Dunaj, ki je na zadnjih dveh lestvicah (leta 2019 in 2018) osvojilo naziv mesta, v katerem je najprijetneje živeti. Na letošnji lestvici ga ni niti med prvih deset, ampak je padel na 12. mesto.

Močno zdrsnila tudi nemška in kanadska mesta

Neslavni rekord v zdrsu po lestvici so sicer postavili v Nemčiji, tamkajšnja mesta Frankfurt, Hamburg in Düsseldorf so zabeležila najobčutnejše padce. Hamburg je zdrsnil za kar 34 mest in je na letošnji lestvici 47., Frankfurt je padel za 29 mest in je 39., Düsseldorf pa je izgubil 28 mest in je zdaj 50. na lestvici.

Najobčutnejši padec po lestvici je vknjižil Hamburg, zdrsnil je za kar 34 mest. Foto: Getty Images

"Poraženka" je tudi Kanada. Tamkajšnja mesta Calgary, Vancouver in Toronto so bila na zadnji lestvici povsem pri vrhu, letos pa jih ni med prvih deset. Še najvišje, na 16. mesto, se je uvrstil Vancouver.

Kako sestavljajo lestvico?

Pri EIU so se razvrščanja mest lotili s pomočjo t. i. globalnega bivanjskega indeksa, sestavljenega iz več kot 30 kvalitativnih in kvantitativnih dejavnikov v petih kategorijah: stabilnost, zdravstvo, kultura in okolje, izobraževanje ter infrastruktura.

Letos so pri razvrščanju mest upoštevali tudi nove dejavnike, med drugim obremenjenost zdravstva in omejevanje športnih dogodkov, pa tudi hitrost cepljenja prebivalstva in omejitve gibanja.

