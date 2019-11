Črna gora, novo smučarsko središče Balkana? #video

Črna gora v zadnjih letih dosega odlične turistične številke, letno jih obišče že več kot dva milijona gostov, lani pa so v turizmu ustvarili že več kot milijardo evrov prihodkov. Toda večina turistične rasti je na obali, medtem ko se stanje na severu le počasi premika. A to naj bi se v nekaj letih spremenilo, v Črni gori namreč želijo postati tudi pomembna zimska destinacija, poroča spletni portal Deutsche Welle (DW).

Da bi zmanjšali razliko med razvitostjo juga in severa Črne gore, namerava črnogorska vlada v prihodnjih treh letih v razvoj zimskega turizma vložiti kar 140 milijonov evrov, naložba pa je usmerjena predvsem v gradnjo kar sedmih novih smučišč na severu države, piše DW.

Smučarsko središče Kolašin Foto: Getty Images

Za zdaj je v Črni gori aktivnih šest smučarskih središč, med njimi je najnovejše smučišče Kolašin 1600, ki je zaživelo februarja letos. Do leta 2022 pa naj bi imeli skoraj 270 kilometrov smučarskih stez in 63 žičnic, je za DW povedal direktor državnega upravljavca smučišč Miloš Popović.

Črnogorski potni list v zameno za hotele

Ob tem se trudijo privabiti tudi vlagatelje iz tujine, ki bi v smučarskih središčih gradili turistične namestitve - tem država v zameno za investicije ponuja črnogorski potni list. "Interesa je veliko in raste iz dneva v dan," je zatrdil Popović, ki je prepričan, da se bodo lahko črnogorska smučišča postavila ob bok drugim bolj znanim smučarskim središčem na Balkanu, kot so srbska Kopaonik in Zlatibor ter Bansko in Rila v Bolgariji.

Foto: Getty Images

Nad ambicioznimi načrti države pa niso navdušeni vsi. Aleksandar Dragićević, gostinec iz Žabljaka v narodnem parku Durmitor, sicer pa član civilne iniciative za trajnostni razvoj Črne gore, je za DW izrazil prepričanje, da so z razvojem smučarskega turizma v Črni gori že zamudili vlak. "Takšni projekti bi bili upravičeni, če bi se jih lotili pred 25 leti," je dejal.

Smučišča, ki jim grozi kronično pomanjkanje snega

Dragićević je pojasnil, da z vidika podnebnih sprememb ni smiselno odpiranje novih smučišč na razmeroma nizkih nadmorskih višinah. "Od osemdesetih let prejšnjega stoletja se je snežna sezona v povprečju skrajšala za 34 dni, večino novih smučišč pa načrtujejo na nadmorskih višinah med 1.600 in 1.700 metri, kjer je snega še manj," je opozoril. Ob tem je dodal, da se količina padavin ne zmanjšuje, le da se te zdaj pogosteje pojavljajo kot dež. "Dež pa stopi tudi umetni sneg," je poudaril.

Preberite še: