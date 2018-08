Znano balkansko smučišče bo imelo progo, ki ne potrebuje snega #foto #video

Kot so sporočili iz tamkajšnjega turističnega središča, je projekt pomemben prispevek k razvoju in razširitvi poletne turistične ponudbe. Del smučišča na lokaciji Krst z oznako težavnosti 3a, kjer že stojijo sankaška proga, adrenalinski park, telovadnica na prostem ter kolesarske steze in steze za karting, bodo v kratkem obogatili še z umetno smučarsko progo. Izdelana je iz plastike ter je, kot navajajo odgovorni v Smučarskem centru Kopaonik, zelo preprosta za montažo in vzdrževanje.

Gradbena dela so na Kopaoniku začeli v začetku junija, a so se zaradi obilnejšega deževja zavlekla. Nova smučarska pridobitev bo prve obiskovalce sprejela konec avgusta.

Tudi slovenska gorsko-smučarska središča pospešeno bogatijo svojo poletno ponudbo, v nekaterih je poletna sezona že bolj dobičkonosna kot zimska. V Kranjski Gori so pred dnevi odprli tematsko pot ob žičnici Vitranc.