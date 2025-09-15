Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
10.48

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dekle tragedija Budva Črna gora

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 10.48

36 minut

Po tragičnem parasailingu: "Skrij kartico! Ne veva ničesar!"

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
parasailing | K Tijani naj bi na plaži v Budvi pristopil mladenič in ji ponudil brezplačno vožnjo, v zameno pa naj bi posnela oglas za agencijo za vodne športe. Na posnetku je bilo slišati, kako kriči, da se boji in da se želi vrniti, začela si je tudi odpenjati varnostni pas. Nato naj bi poskušala z rokami zgrabiti vrv, a ji je zdrsnila iz rok in z višine več kot 50 metrov je padla v morje. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

K Tijani naj bi na plaži v Budvi pristopil mladenič in ji ponudil brezplačno vožnjo, v zameno pa naj bi posnela oglas za agencijo za vodne športe. Na posnetku je bilo slišati, kako kriči, da se boji in da se želi vrniti, začela si je tudi odpenjati varnostni pas. Nato naj bi poskušala z rokami zgrabiti vrv, a ji je zdrsnila iz rok in z višine več kot 50 metrov je padla v morje. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Obdukcija nesrečne Tijane, ki je letos maja umrla med parasailingom v Budvi, je končana. Rezultati obdukcije kažejo, da je bil vzrok smrti utopitev in zadušitev s poškodbo pljuč in notranjimi krvavitvami. Še bolj grozljiv je odziv enega od voznikov čolna, potem ko je ugotovil, da se je 19-letno dekle odpelo iz sedeža. "Padla je! Odstrani kartico. Rekla bova, da je živa," naj bi dejal drugemu.

Srbski portal Blic je objavil pretresljiv zvočni posnetek, na katerem je slišati, da je dekle prosilo za pomoč, preden se je odpela iz sedeža, domnevno zaradi napada panike. "Želim se vrniti, to je grozno!" je jokala. O tragediji smo poročali maja. 

K Tijani naj bi na plaži v Budvi pristopil mladenič in ji ponudil brezplačno vožnjo, v zameno pa naj bi posnela oglas za agencijo za vodne športe. Na posnetku je bilo slišati, kako kriči, da se boji in da se želi vrniti, začela si je tudi odpenjati varnostni pas. Nato naj bi poskušala z rokami zgrabiti vrv, a ji je zdrsnila iz rok, in z višine več kot 50 metrov je padla v morje. Iz posnetka nesreče je razvidno, da naj bi se vožnja nadaljevala še nekaj minut po njenem padcu. 

Brezčuten odziv ob nesreči 

Na posnetku, ki ga je zdaj objavil Blic, je slišati pogovor dveh moških, državljanov Turčije in Srbije, potem ko sta nekaj minut vozila prazen sedež, iz katerega je Tijana skočila.

Reševanje na Triglavu
Novice Tragična nesreča v gorah: po padcu v globino umrl 34-letnik

Eden od moških kriči in preklinja v angleščini, potem ko je opazil, da dekleta ni več v sedežu.

Sledil je paničen pogovor obeh voznikov, ko sta ugotavljala, da je dekle padlo, in se spraševala, ali je sploh še živa in ali jo je kdo pobral iz morja.

Nato sta se dogovarjala, da bosta skrila spominsko kartico s posnetkom Tijanine vožnje. "Nekam jo moraš pospraviti, morava si jo ogledati. Ampak ne reci ničesar, če te kdo vpraša, nimava ničesar! Prav? Prosim, pospravi kartico," reče srbski voznik drugemu.

Nato se turški državljan panično sprašuje, kaj bosta rekla ženski, ki je bila s Tijano in za katero sta domnevala, da je njena mati. 

"Povedala ji bova, da je v redu, da je živa in da se bo vrnila," naj bi mu odvrnil srbski voznik.

Policija, Slovenija, policijski avto
Novice Tragična prometna nesreča v Kropi: pod vplivom alkohola zbil 17-letnika
Aljoša Gorjan
Novice V kolesarski nesreči umrl znani športnik
THUMB - Noa Sartis
Sportal Še ena tragična novica iz kolesarskega sveta, poslovil se je francoski najstnik
Parasailing
Novice Med parasailingom umrla 19-letnica

dekle tragedija Budva Črna gora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.