Po tragičnem parasailingu: "Skrij kartico! Ne veva ničesar!"

Obdukcija nesrečne Tijane, ki je letos maja umrla med parasailingom v Budvi, je končana. Rezultati obdukcije kažejo, da je bil vzrok smrti utopitev in zadušitev s poškodbo pljuč in notranjimi krvavitvami. Še bolj grozljiv je odziv enega od voznikov čolna, potem ko je ugotovil, da se je 19-letno dekle odpelo iz sedeža. "Padla je! Odstrani kartico. Rekla bova, da je živa," naj bi dejal drugemu.

Srbski portal Blic je objavil pretresljiv zvočni posnetek, na katerem je slišati, da je dekle prosilo za pomoč, preden se je odpela iz sedeža, domnevno zaradi napada panike. "Želim se vrniti, to je grozno!" je jokala. O tragediji smo poročali maja.

K Tijani naj bi na plaži v Budvi pristopil mladenič in ji ponudil brezplačno vožnjo, v zameno pa naj bi posnela oglas za agencijo za vodne športe. Na posnetku je bilo slišati, kako kriči, da se boji in da se želi vrniti, začela si je tudi odpenjati varnostni pas. Nato naj bi poskušala z rokami zgrabiti vrv, a ji je zdrsnila iz rok, in z višine več kot 50 metrov je padla v morje. Iz posnetka nesreče je razvidno, da naj bi se vožnja nadaljevala še nekaj minut po njenem padcu.

Brezčuten odziv ob nesreči

Na posnetku, ki ga je zdaj objavil Blic, je slišati pogovor dveh moških, državljanov Turčije in Srbije, potem ko sta nekaj minut vozila prazen sedež, iz katerega je Tijana skočila.

Eden od moških kriči in preklinja v angleščini, potem ko je opazil, da dekleta ni več v sedežu.

Sledil je paničen pogovor obeh voznikov, ko sta ugotavljala, da je dekle padlo, in se spraševala, ali je sploh še živa in ali jo je kdo pobral iz morja.

Nato sta se dogovarjala, da bosta skrila spominsko kartico s posnetkom Tijanine vožnje. "Nekam jo moraš pospraviti, morava si jo ogledati. Ampak ne reci ničesar, če te kdo vpraša, nimava ničesar! Prav? Prosim, pospravi kartico," reče srbski voznik drugemu.

Nato se turški državljan panično sprašuje, kaj bosta rekla ženski, ki je bila s Tijano in za katero sta domnevala, da je njena mati.

"Povedala ji bova, da je v redu, da je živa in da se bo vrnila," naj bi mu odvrnil srbski voznik.