Agencija Kompas tik pred odhodom odpovedala dopustovanje na grških otokih

Dopustniki, ki so si dopustovanje uredili preko turistične agencije Kompas in nameravali v prihodnjih dneh obiskati nekatere grške otoke, se lahko obrišejo pod nosom. S strani agencije so jih namreč obvestili, da so bili zaradi nepričakovanih tehničnih zapletov pri izvedbi čarterskih poletov prisiljeni odpovedati poleta na Lefkas in Samos, let na Zakintos pa bo izveden v omejenem obsegu.

Na medije se je v sporočilu obrnila tudi ena izmed potnic, ki je imela v turistični agenciji Kompas rezervirane počitnice na Kreti, odhod na otok pa jo je čakal ta teden, a so ji iz agencije sporočili, da so odpovedali polete za celo sezono na otoke Lefkas, Zakintos, Samos ter Kreto. Kot je še dodala ogorčena potnica, jim v turistični agenciji ne želijo vrniti denarja, nadomestilo pa naj bi jim ponudili v obliki dobropisa.

Odhod na otoke je Kompas moral odpovedati zaradi nepričakovanih tehničnih zapletov pri izvedbi čarterskih poletov

Da so bili zaradi nepričakovanih tehničnih zapletov pri izvedbi čarterskih poletov oziroma zaradi odpovedi s strani letalskega prevoznika prisiljeni odpovedati poleta na destinaciji Lefkas in Samos v prihodnjih dneh, let na destinacijo Zakintos pa bo izveden v omejenem obsegu, so za 24ur potrdili tudi v Kompasovi službi za odnose z javnostmi, kjer so dodali: "Potnikom, ki so imeli rezerviran aranžma na omenjenih destinacijah, skušamo poiskati alternativen način potovanja na destinacijo oziroma imajo na voljo izbiro aranžmajev, na kateri od ostalih destinacij na Mediteranu."

Odpovedi poletov na druge destinacije v Kompasu ne pričakujejo

Ostale odhode bodo z nadomestnimi poleti izvedli po programu, pričakujejo pa tudi, da se bo situacija v prihodnjih tednih normalizirala z nadomestitvijo obstoječega pogodbenega letalskega prevoznika z drugimi partnerji. Za portal 24ur so še dodali, da odpovedi poletov na druge destinacije v Mediteranu in v Grčiji ne pričakujejo.

Zakintos med Slovenci velja za priljubljeno destinacijo. Foto: Shutterstock

Na Kompasovi spletni strani sicer še vedno ponujajo lete na omenjene grške otoke: od letošnjega junija letijo iz Ljubljane, vsak četrtek na Lefkas in Zakintos, vsak petek na Samos in vsako soboto na Kreto.

Kako je s potrošnikovimi plačili?

Kadar turistična agencija odpove potovanje, je ta dolžna potrošniku vrniti vsa prejeta plačila (in ne le npr. izstaviti dobropisa) najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, pa so za portal 24ur potrdili na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so še dodali, da odgovornost za vračilo plačil, razen izjemoma, nosi organizator potovanja in ne npr. turistična agencija posrednik, pri kateri je potrošnik vplačal aranžma. V kolikor potrošniku ne vrnejo plačila za aranžma, ki so ga odpovedali, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat RS.