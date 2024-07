Napeto na grških plažah, ljudje besnijo zaradi ležalnikov

Turistična sezona v Grčiji je v polnem teku, s tem pa se poraja tudi pereč in dolgo znan problem: zasedenost plaž z ležalniki in mizami restavracij. Na slikovitih plažah Halkidikija so mize in stoli restavracij celo čisto ob robu morja, kar je nezakonito, poroča AFP.

Tovrstna praksa restavracij, ki mize, stole in ležalnike postavijo tik ob morju in zanje mastno zaračunavajo, ni osamljen primer.

Posel je za gostince dober: dnevni najem dveh ležalnikov in senčnika na grških plažah v povprečju stane med 20 in 40 evrov, na bolj mondenih otoki pa so cene še višje.

Plaže so začeli nadzirati z droni

Mnogi obiskovalci grških otokov in polotokov se pritožujejo nad gnečo in pomanjkanjem prostora na plažah, ki so jih do zadnjega kotička napolnili z ležalniki. Predvsem domačini so nad to situacijo ogorčeni, saj so plaže nekdaj bile prazne in idilično mirne. Skupina nezadovoljnih domačinov Halkidikija šteje že več kot 12 tisoč članov, ti pa so letos podali skoraj 700 uradnih prijav zaradi ležalnikov na plažah.

Zaradi gneče in nezadovoljstva domačinov so se grške oblasti letos odločile za ukrepanje. Z droni in satelitskimi posnetkiso začeli nadzorovati postavitev ležalnikov in miz na plažah ter sankcionirale kršitelje. Zakon namreč pravi, da sme biti prva vrsta ležalnikov od morja oddaljena vsaj štiri metre, na manjših plažah, kjer to ni mogoče, pa ležalniki niso dovoljeni.

Lani 5 milijonov turistov več kot leta 2022

Prve polete z droni so grške oblasti izvedle že maja na idilični plaži Pefkochori, 50 kilometrov južno od Soluna.

Težave z gnečo na plažah so letos toliko bolj pereče tudi zaradi hitre rasti grškega turizma. Lani je Grčijo obiskalo rekordnih 33 milijonov turistov, kar je 5 milijonov več kot leta 2022. Posledično se je tudi cena najema ležalnikov in senčnikov povišala, gostinci pa so postali še bolj podjetni.