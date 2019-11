Iz ponve v pečico: paella s prekmurskim piščancem #video

Sestavine:

piščančje krače

riž

jajčevci

bučke

čebula

česen

mleta dimljena paprika

sol

poper

olje

svež paradižnik

Priprava:

Bučke in jajčevce olupimo in narežemo na majhne koščke. Piščančje krače do kosti zarežemo po vsej dolžini. Čebulo narežemo. V ponvi ali posodi, ki jo bomo kasneje dali v pečico, vse sestavine rahlo opečemo. Dodamo riž in trojno količino vode glede na riž. Solimo in dodamo dimljeno papriko. Vse skupaj premešamo in postavimo v pečico, ki smo jo pred tem ogreli na 175 stopinj Celzija. Pečemo približno 45 minut. Postrežemo s svežim paradižnikom.

Od kod izvira paella?

Paella je tradicionalna španska rižota, v katero lahko vmešate nešteto različnih sestavin – od morskih sadežev, mesa do najrazličnejše zelenjave. Poglavitni sestavini sta seveda riž in žafran, ki jedi dodaja tipično rumeno barvo.

Receptov za najboljšo paello je toliko, kolikor je idej, torej boste pri vsaki španski gospodinji našli svojo. Dejstvo pa je, da so lahko v eni sami paelli združeni različni okusi – morski, mesni in zelenjavni. In čeprav na prvi pogled vzbuja dvome, je mešanica mesnih in morskih dobrot prava eksplozija vrhunskosti.

Paella naj bi izvirala prav iz Valencie. Da boste tudi doma lahko okusili pristnost paelle, vam predstavljamo še en poseben recept. Sestavine: 50 dag piščančjega mesa

50 dag zajčjega mesa

30 dag riža

10 dag ploščatega fižola

10 dag svežega paradižnika

paradižnikova mezga

3 stroki česna

1 korenje

1 rdeča paprika

3 vejice svežega rožmarina

2 žlički soli

1 žlička žafranike

1 žlička rdeče paprike

4 žlice olivnega olja Katalonska krema: skodelica sladkorja

8 rumenjakov

7 dcl mleka

3 dcl sladke smetane

strok vanilje

cimetova palčka

1 žlica koruznega škroba

1 žlica limoninega soka

1 žlica pomarančnega soka Priprava: Hkrati se lahko lotimo priprave tako paelle kot katalonske kreme. Za paello položimo meso na segreto olivno olje, dodamo nekaj celih strokov česna, rahlo solimo in pustimo, da se peče. Ko meso dobi lepo barvo, dodamo stročji fižol, pustimo na zmernem ognju približno 15 minut in vmes nekajkrat malo pomešamo. Po 15 minutah dodamo beli fižol, sesekljan paradižnik, narezano papriko in korenje, žlico rdeče paprike, paradižnikovo mezgo, žafraniko in vročo vodo ter kuhamo še približno pol ure (razmerje riž : voda mora biti 1 : 4). Po tem času dodamo še riž in kuhamo dodatnih od 15 do 17 minut, odstavimo in postrežemo. Za katalonsko kremo najprej pristavimo mleko. Medtem ko se to segreva, ločimo rumenjake od beljakov. Polovico sladkorja dodamo mleku, polovico pa rumenjakom. Jajca skupaj s sladkorjem penasto umešamo. Mleku med gretjem dodamo še vaniljo, cimetovo palčko in naribano lupinico ene limone. Tik preden mleko zavre, ga odstavimo in dodamo še kremo iz rumenjakov. Nato kremo vlijemo v ognjevarne skodelice. Posodo, v kateri so skodelice, napolnimo z vodo, da nastane vodna kopel. Položimo v pečico na 130 stopinj Celzija in pečemo približno od 20 do 25 minut. Skodelice nato zložimo v hladilnik, da se naša krema ohladi, nato pa povrhu potresemo sladkor, ga s kuhinjskim vžigalnikom karameliziramo in postrežemo. Paella dopušča zelo veliko kulinarične svobode, kar pomeni, da se lahko poigravate z različnimi okusi in kombinacijami. Napačnih korakov torej ni. Največji spodrsljaj je torej izbor nekakovostnih sestavin, ki bodo vašo idejo po najboljši španski rižoti popolnoma pokvarile.

Kako izbrati najboljše sestavine za popolno paello?

V prvi vrsti je pomembno, da izbiramo sestavine, ki so preverjeno sveže in, če je mogoče, slovenskega porekla.

Od kod izvira izbrana zelenjava? Kako dolgo je potrebovala, da je prispela do vašega krožnika? Preberite osnovne informacije na deklaraciji embalaže zapakiranega mesa:

Datum

Poreklo

Certifikat kakovosti

Informacija o krmi

Če obožujete piščančje meso, naj bo vaša prva izbira prekmurski piščanec AVE, saj je edini piščanec v Sloveniji, ki se hrani z lokalno pridelano krmo brez GSO. Zakaj je to pomembno? Prav zaradi odlične krme se lahko pohvali s polnim okusom in neverjetno sočnostjo. Kakovostna krma pozitivno vpliva na rast in razvoj piščanca, zato je uživanje takega mesa bolj prijetno. Neustrezna krma slabše kakovosti lahko piščancu doda neprijetne okuse.

Če imate raje pusto belo meso, v svojo paello vmešajte piščančje prsi – lahko s kostmi in kožo ali samo file. Še izrazitejši okus piščanca pa bodo pričarale kračke in perutničke. Lahko pa naredite pravi piščančji miks, pri katerem bodo uživali prav vsi – vsak s svojim najljubšim in najbolj sočnim kosom piščančjega mesa AVE.

