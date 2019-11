Neverjetno sočen burger na hitro #video

Kaj pravite na malo drugačen burger, ki vas bo navdušil zaradi svoje sočnosti in neverjetno preproste priprave? Preverite recept in si še ta teden pripravite obrok, ki bo nedvomno postal stalnica na vaših jedilnikih.

Sestavine:

file stegna (piščančja stegna brez kosti in kože)

velik paradižnik

žemlja ali bombetka

solata

čebula

kisle kumarice

sol

poper

zelišča

olje

Priprava:

Čebulo olupimo in narežemo na kolobarje. Paradižnik razrežemo tako, da dobimo debel steak. Solimo. Prav tako narežemo kumarice. File stegna položimo na desko, da dobimo lep zrezek, ga namastimo, solimo, popramo in posujemo z zelišči.

V ponvi ogrejemo olje in dodamo stegna. Popečemo jih na eni strani, obrnemo, dodamo paradižnik in vse skupaj popečemo do konca.

Žemljo razpolovimo, nanjo položimo pečen paradižnikov steak, čezenj pečena stegna, čebulo, solato in lističe kisle kumarice. Pokrijemo z drugo polovico žemlje ali bombetke.

Foto: Getty Images

Sočna alternativa za burger – piščančje meso

Presezite običajno izbiro mesa za burger in se odločite za alternativo, ki vam bo pričarala pravo mešanico edinstvenosti. Sestavite burger po svoji domišljiji in vanj vključite kakovostno piščančje meso. Dovolite, da vaša kreativna kuharska žilica opravi svoje in pripravite recept z veliko začetnico. Boste vanj vključili prsi, stegno ali morda oboje? Bo burger nastal iz zrezka, klasičnega mletega polpeta ali iz natrganih kosov mesa?

Poleg tega je pomembno poudariti, da je piščančje meso odlična izbira, če se trudimo za uravnoteženo prehrano, saj ima visoko hranilno vrednost. Je kakovosten vir beljakovin, ima nižjo vsebnost maščob in je lažje prebavljiv.

Foto: Getty Images

Priprava vašega najljubšega burgerja lahko postane vaš osebni kulinarični eksperiment. Obogatite okus sočnega piščanca s svojo najljubšo omako ali z izbrano svežo zelenjavo, ki bo vsakemu grižljaju dodala kanček eksplozivne zabave okusov. Pomembno vlogo bodo odigrale tudi sveže ali suhe začimbe.

Da boste lažje izbrali začimbe za piščančje meso, preverite, katere se mu najbolj podajo:

Pomarančna, limonina in limetina lupina – dodajte piščancu nekaj okusa citrusov. Njihove živahne arome so še posebej pripravne za marinado.

Rožmarin – s piščancem sta skoraj nerazdružljiva. To zelišče nekoliko hladi, jedi pa obenem doda malce lesnega in balzamičnega priokusa.

Lovorjev list – je naravnost izjemen dodatek za piščančjo marinado, saj odlično poveže okuse.

Cimet – njegova sladkoba se bo izvrstno izkazala zlasti pri pečenem piščancu.