Kako do okusnega in sočnega piščanca?

Pri pripravi piščančjega mesa moramo biti pozorni predvsem na dva dejavnika: naučiti se moramo brati deklaracije in certifikate na embalaži, hkrati pa moramo obvladati še nekaj kuharskih trikov. O tem in na splošno o boljših prehranjevalnih navadah smo se pogovarjali z dietetičarko Katjo Simić.

Preobrat v življenju Katje Simić se je začel pred sedmimi leti, ko so se ji pojavile prve zdravstvene težave. Čeprav je bila športno aktivna, je bila njena prehrana popolnoma neurejena. "Bila sem velika ljubiteljica cvrtja in hitre prehrane," se spominja danes.

Po operaciji žolčnih kamnov pri 30 letih pa se je odločila, da je čas za spremembo. Poglobila se je v znanost o prehrani in uspešno zaključila študij dietetike. Danes se že sedmo leto ukvarja s prehranskim svetovanjem.

Če želimo, da bo kuhan ali pečen piščanec sočen in polnega okusa, je pomembno, da v trgovini izberemo pravega. Barva piščančjega mesa naj bo enakomerna, če ga s prstom malo stisnemo, naj bo na otip čvrst in prožen. Površina naj ne bo sluzasta, embalažo malo nagnemo, da vidimo, ali se v njej kaj pretaka," nam je pojasnila dietetičarka Katja Simić in pri tem poudarila, da pri izbiri izdelka cena ne bi smela biti glavno vodilo.

"Na nekaterih izdelkih bomo poleg obveznih označb opazili še dodatne znake oziroma certifikate. Eden izmed tistih, ki kažejo na odlično izbiro, je zaščitni znak Izbrana kakovost Slovenija. Konkretno, prekmurski piščanec AVE je krmljen samo s slovenskimi žiti, predelanimi brez gensko spremenjenih organizmov. To dokazuje certifikat 'brez GSO' (gensko spremenjenih organizmov)."

Piščanec AVE je edini piščanec v Sloveniji, ki se hrani z lokalno pridelano krmo brez GSO. Prav zaradi odlične krme se lahko pohvali s polnim okusom in neverjetno sočnostjo.

Zakaj je pravzaprav tako pomembno, kaj piščanec je'? "O uporabi gensko spremenjenih organizmov so za zdaj mnenja še deljena, potrebnih bo še kar nekaj raziskav, ki bodo dokazale njihov vpliv na naše zdravje. Določena mera previdnosti pri njihovi uporabi je tako popolnoma na mestu. Zakaj bi tvegali in se izpostavljali morebitnim negativnim posledicam, če se jim lahko izognemo z izbiro izdelkov brez njih?" pojasnjuje Katja Simić, ki ob tem poudari, da je označba "brez GSO« na piščancih AVE zagotovilo za varen nakup in kakovosten izdelek.

Kakovostna krma pozitivno vpliva na rast in razvoj piščanca in uživanje takega mesa je bolj prijetno. Neustrezna krma slabše kakovosti lahko piščancu doda neprijetne okuse.

Dobra prehrana piščanca torej pomeni tudi dobro prehrano za nas. Zato ima tudi Prekmurski piščanec Ave odlično oceno – na neodvisnem preizkusu senzoričnih strokovnjakov Inštituta za varno hrano, krmo in okolje je dobil kar 19,5 točke od 20.

Na splošno je pomembno, da si pri kupovanju živil vzamemo več časa, da preberemo deklaracije in tako ne kupujemo na slepo po ključu že poznanih izdelkov. Prepoznati moramo tako dokaze o certifikatih kot o hranilnih vrednostih in poreklu izdelka.

Belo meso, zelenjava in stročnice!

Katjino vodilo pri uravnoteženem načinu prehranjevanja je preprostost. Čeprav na splošno velja prepričanje, da za zdrav obrok potrebujemo veliko časa in tudi denarja, poskuša skozi svoja predavanja in delavnice dokazati prav nasprotno.

V svoje obroke bi morali vključevati čim več sveže zelenjave in tudi stročnice, za katere pravi, da so pravo "super živilo", ki ga v vsakdanji prehrani prevečkrat zanemarimo.

Del uravnotežene prehrane je tudi belo meso, ki bi ga morali v naše jedilnike vključiti trikrat na teden. Pri tem izbiramo različne kose piščanca – piščančje prsi lahko narežemo na koščke in potresemo po osvežilni poletni solati, ob mladem krompirju z zelenjavo pa spečemo okusno piščančjo kračo. Poleti je treba tudi nadomeščati tekočino in tako pridejo še kako prav juhe. Okusna zelenjavna juha s piščančjo osnovo tako ni le zimska jed, ampak se prileže tudi poleti.

Piščančje meso ima visoko hranilno vrednost. Predstavlja kakovosten vir beljakovin, ima nižjo vsebnost maščob in je lažje prebavljiv.

In čeprav je ena najbolj priljubljenih jedi v domači kuhinji tudi ocvrt piščanec, se mu moramo nekoliko izogibati, ni pa čisto prepovedan, če ob tem upoštevamo še nekaj navodil, pravi Katja: "Pri ocvrtih jedeh velja pravilo, da jih lahko v jedilnike vključimo enkrat na mesec. Pri tem pa poskrbimo za ravnovesje, torej da poleg ocvrtega piščanca ne postrežemo ocvrtega krompirčka, ampak zelenjavo ali solato."

Da bo piščanec res sočen in okusen

Največja napaka pri pripravi piščančjega mesa je, da ga ponavadi termično preveč obdelamo, zato je meso suho in preveč pusto. Katja zato predlaga, da sledimo navodilom z embalaže - piščanec naj doseže 82 stopinj tam, kjer je najdebelejši. Pri sami pripravi dajemo prednost mokrim postopkom, kot so dušenje v lastnem soku, kuhanje ali pečenje v pečici. Piščanca ne narežemo na tanke kose in ga tudi ne pretolčemo.

Da bo res okusen in sočen, izberemo piščančje meso AVE, ki ima poleg certifikata Izbrana kakovost Slovenija tudi certifikat, ki zagotavlja, da so piščanci uživali izključno slovensko krmo brez GSO.

