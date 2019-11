Hrustljavi prigrizki za vsako priložnost #video

Sestavine:

Piščančja krila

Črne in zelene olive

Med

Sol

Sušeni paradižniki

Polnozrnata ali francoska štručka

Rožmarin

Priprava:

Sušene paradižnike in nekaj oliv sesekljamo in pomešamo. Krila prelomimo na polovici in meso potegnemo na spodnji del kosti, tako da dobimo obliko lizike. V ponvi ogrejemo olje, dodamo piščančje lizike in čez nekaj časa cele olive ter nekaj rožmarina. Med nekoliko ogrejemo in ga pomešamo z vodo. S tem med peko pomažemo lizike. Opečemo do konca. Kruh narežemo na majhne koščke, dodamo nasekljane olive in sušeni paradižnik. Postavimo na krožnik, na katerega dodamo še lizike in opečene olive.

Piščančje perutničke so vedno dobra izbira za tapase.

Tapasi za vse okuse

Tapasi so mini prigrizki po špansko. Z njimi potešimo majhno lakoto, predvsem pa predstavljajo odlično popestritev raznovrstnih zabav. Postrežete jih lahko na pladnjih ali ličnih krožnikih. Najboljše pri tem pa je, da jih pojeste z enim ali dvema grižljajema – pribor torej odpade!

Pri sestavljanju svojih domačih tapasov si lahko daste duška, predvsem pa se pri pripravi lahko popolnoma prilagodite željam svojih gostov – mesni, zelenjavni, morski, pekoči, sladki … Možnosti je res ogromno.

Ena najbolj priljubljenih izbir domačih tapasov je nedvomno piščančje meso. V videoreceptu smo vam pripravili idejo za tapase iz piščančjih kril, lahko pa uporabite katerikoli kos piščanca.

Kralj med tapasi so taquitosi, zato predstavljajo obvezen del tapas ponudbe vaše pogostitve. Priprava je povsem enostavna.



Sestavine:

500 g piščančjih prsi

8 tortilj

Paprika v prahu

Sol

Poper

Olje

Priprava:

Piščančje prsi solite in začinite ter narežete na trakce. Tortilje narežete na četrtine, tako da dobite lepe trikotnike. V vsako tortiljo zvijete en piščančji trakec, tako da ga postavite na širši del trikotnika in zavijete. Na sredino vašega zvitka vbodete zobotrebec.

Svoje taquitose cvrete v vročem olju približno štiri minute, da dobijo lepo zlato barvo.

Postrežemo jih skupaj z različnimi omakami in svežimi solatami.