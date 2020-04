Maše prek spleta v Sloveniji velik hit, a spletna spoved prepovedana #video

Na zamisel o vloganju so ga spodbudili novinarji največjega krščanskega portala pri nas aleteia.si. Na začetku je imel nekaj pomislekov, saj ni vedel, kako vloganje pravzaprav sploh poteka in ali bo pravi človek za to. "Gledal sem druge vlogarje, a se v tem nekako nisem našel," odkrito priznava Martin Golob.

Nato pa ga je opogumil oziroma spodbudil oče, ki ga je, že vse odkar se je Martin odločil za službo duhovnika, zanimalo, kako je videti njegovo delo, ki ga sam dojema kot poslanstvo in ne kot službo. "Vedno se sprašuje, le kaj počnem kot duhovnik. No, in sem rekel, bom pa posnel vlog, ki bo pokazal, kako župniki živimo. Nisem si mislil, da se bo tako lepo razširil po spletu. Zdaj redno vlogam in vsakih 14 dni objavimo nov vlog," pripoveduje.

Prenos svetih maš prek spleta postala nova realnost

Ko so morale cerkve zaradi epidemije novega koronavirusa zapreti vrata, se je tako rešitev skorajda ponujala na dlani. Čeprav je osebni stik z verniki, ki prihajajo v cerkev, nekaj povsem drugega in ga z maševanjem prek spleta ni mogoče primerjati.

"Ko sem izvedel, da bom moral cerkev zapreti, me je preplavila žalost, saj sem se dnevno veselil srečanja z ljudmi pri sveti maši, pa čeprav so bili pogosto eni in isti … A smo se tako lepo povezali in radi smo bili skupaj," pove. A da ljudje ne bi bili prikrajšanji za bogoslužje, se je Martin odločil, da tiste, ki mu sledijo prek družbenih omrežij, obvesti o maševanju prek oddajanja v živo.

Objava je naletela na velik odziv in tako se mu je že pri prvi sveti maši v živo prek spleta pridružilo 1500 vernikov. Rekordno število ljudi ga je spremljalo za veliko noč, ko si je prenos svete maše ogledalo več kot 6300 ljudi, pove.

Je pa vsekakor prenašanje svete maše v živo poseben izziv, saj je nenehno boj za dober signal. Tehnika ima tudi svoje zakonitosti. Ampak smo se navadili in zdaj redno na tak način mašujem. Imam občutek, da smo se kar povezali med seboj. Svoje sledilce kličem e-občestvo.

V teh časih ima tako župnik Martin Golob vsak dan sveto mašo prek spleta. Med tednom ob 19. uri, ob nedeljah ob 10., in sicer na svojem profilu na Facebooku. Maše pa si lahko ogledajo vsi, tudi tisti, ki nimajo svojega profla na Facebooku.

Župnik Martin Golob vseeno upa, da se bo lahko s farani kmalu spet srečeval pri svetih mašah v cerkvi. Foto: Katja Nakrst

Za spletno maševanje navdihnil tudi starejše duhovnike

Njegovo ravnanje je navdihnilo tudi mnoge njegove duhovniške kolege, celo tiste starejše, ki prej o družbenih omrežjih niso kaj dosti vedeli in jih vsekakor niso uporabljali. Zlasti njih Martin nadvse občuduje, pove, saj so se za dobro ljudi podali v povsem nove, neznane vode. Vsi so si namreč želeli v teh težkih časih ostati blizu svojim faranom, jim pomagati z oznanili, jih bodriti s spodbudnimi božjimi nauki.

"Ko se je vse zaprlo, je bila tako meni kot mnogim drugim prva misel: 'Kako naj zdaj na varen način pristopim do ubogih ali drugih? Kako naj zdaj nagovorim ljudi?' In socialna omrežja so pravzaprav edini mogoč medij, da se beseda in slika preselita do ljudi dobre volje," pravi sogovornik ter doda, da se mu velikokrat ljudje ponosno in z velikim navdušenjem pohvalijo, da tudi njihov župnik zdaj mašuje na spletu. "Po drugi strani pa se mi tudi moji kolegi pohvalijo, da so dobivali lepe odzive udeležencev pri spremljanju maš v živo," še pove.

Pa vendar upa, da ko bo vsega tega konec in ko se bo življenje postopoma začelo vračati v normalne tirnice, se bo maševalo tako kot nekoč – v cerkvah, pred farani.

"Osebno fizično srečanje je le nekaj več kot samo prek naslonjača. Tudi sam, ko bo konec izolacije, ne vem točno, ali bom še prenašal v živo prek socialnih omrežij. To nam je v tem trenutku pomoč. Ampak ko bo vse spet v redu, mislim, da se bomo zelo radi sami potrudili, da pridemo drug do drugega in s tem tudi v župnijsko cerkev," dodaja najbolj znan župnik v Sloveniji.

Ljudem tudi svetuje prek spleta in telefona, a spletna spoved je prepovedana

In čeprav lahko božjo besedo te dni, ko smo še vedno vsi v izolaciji in je druženje prepovedano, župniki do svojih vernikov spravijo prek spleta, je povsem drugače s spovedjo. Ta je namreč mogoča le v živo oziroma osebno in prek spleta ni dovoljena. Se pa na Martina veliko ljudi v teh negotovih in težkih časih obrača prek telefona ali elektronskih sporočil.