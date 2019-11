Instagram je ponoči tudi v Sloveniji začel testirati veliko spremembo #video

Potem ko so sporočili, da bodo tudi v ZDA preizkusili, kako bo Instagram videti, če bodo število všečkov posamezne objave skrili pred drugimi uporabniki in bodo vidni samo še avtorju, je sprememba v tej smeri danes ponoči, za zdaj sicer še poskusno, dosegla tudi slovenske uporabnike.

Instagram je spremembo z všečki napovedal že pred meseci in jo sprva preizkušal na uporabnikih v Avstraliji, Novi Zelandiji, Braziliji, Kanadi, Italiji, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ter na Irskem in Japonskem, ta teden pa so začeli te preizkuse tudi v ZDA.

A včerajšnje nadgradnje (če ste bili pozorni, ste lahko opazili, da jih je bilo več v enem dnevu) so prinesle subtilno spremembo tudi uporabnikom v Sloveniji.

Na osnovnem zaslonu pod objavo namreč ne vidimo več števila všečkov – omenjeno je samo ime enega naključno izbranega uporabnika in "others" (preostali) ali "thousands of others" (na tisoče preostalih). Z dotikom na to besedo ("others") pa se pri slovenskih uporabnikih še vedno odpre seznam uporabnikov, ki so všečkali posamezno objavo - pri lastni objavi vseh, pri objavah drugih uporabnikov pa naključno število naključno izbranih uporabnikov.

Foto: Getty Images

Kdaj in če bo sprememba popolnega skritja všečkov drugih uporabnikov dokončno uvedena tudi v Sloveniji, če sploh, ni znano. Pri Instagramu zatrjujejo, da še vedno preučujejo možnosti in da gre zdaj za globalni preizkus.

S spremembo hočejo izboljšati psihično stanje uporabnikov, a bodo vplivali na vplivneže

Vodja Instagrama Adam Mosseri je na tehnološki konferenci Wired 25 v San Franciscu razložil, da je namen sprememb zmanjšati pritisk na družbeno omrežje, predvsem za mlajše uporabnike.

"Želimo si, da Instagram ne bi bil samo tekmovanje in da uporabniki dobijo več prostora za usmerjanje na povezovanje z ljudmi, ki jih imajo radi, in stvarmi, ki jih navdihujejo."

A s to spremembo bodo bržkone trpeli vplivneži, blogerji in tudi podjetja, ki uporabljajo Instagram za novačenje bodisi oglaševalcev bodisi novih strank. Število všečkov je namreč pomemben argument pri sklepanju novih poslov, sodelovanj in navsezadnje tudi pri priljubljenosti. Vplivneže tako skrbi z razlogom: v državah, kjer je Instagram že skril števce, je povprečno število všečkov padlo do 15 odstotkov pri uporabnikih z do 20 tisoč sledilcev in kar do 28 odstotkov pri tistih z več kot sto tisoč sledilci.

Zanje je to gotovo velika grožnja, a jih z Instagrama pomirjajo in zagotavljajo, da bodo spremembe opustili, če bodo ugotovili, da ima skrivanje všečkov pretirano negativen vpliv na vidnost njihovih objav, njihove prihodke in njihovo preživetje.

Foto: Getty Images

Instagram še vedno ne nadzira lažnih profilov

Sicer pa je tu še en argument, zaradi katerega bi morali pri Instagramu dodatno razmisliti, preden bi za stalno skrili vse všečke: skrivanje števcev bo otežilo ugotavljanje, ali je število sledilcev posameznega uporabnika legitimno ali ne.

Nekaj, kar Instagramu očitajo že dolgo in proti čemur za zdaj še niso storili ničesar.

Trgovanje s sledilci je namreč postalo že donosen posel, kupovanje sledilcev - tako lažnih kot resničnih - pa je postalo nekaj, kar počnejo skoraj vsi, tudi zvezdniki. To je lani dobro prikazal Nicolaas Veul v kratkem dokumentarnem filmu Why fake accounts dominate Instagram | #followme (Zakaj lažni profili vladajo Instagramu, #sledimi, op. p.).

Nekatera podjetja in znamke, ki se oglašujejo prek vplivnežev, je že prepoznalo problem in se umikajo s te družbene platforme, saj jim Instagram noče zagotoviti, da je občinstvo, ki ga hočejo doseči s svojim oglasom, pristno.

Facebooku, ki ima v svojem programskem in storitvenem portfelju tudi Instagram, uporabniki že nekaj časa očitajo, da s svojimi algoritmi preveč posegajo v to, kaj si tako na Facebooku kot tudi Instagramu res želijo videti. Edino delno učinkovito zdravilo proti njihovemu algoritmu izbire zaporedja objav na Facebooku je, da v nastavitvah profila tega družbenega omrežja izberete prikaz v časovnem zaporedju.

