Instagram bo nasilneže spraševal: Ste prepričani?

Priljubljena družbena platforma Instagram je že nekaj časa na udaru kritikov. Najprej se je izkazalo, da pretirano popolne fotografije uporabnikov slabo vplivajo na psihično zdravje ljudi, kasneje pa še, da objave spodbujajo celo motnje hranjenja.

"Storimo lahko veliko več"

Zdaj pa se je Instagram lotil novega reševanja problema - hočejo preprečiti ali vsaj omejiti sovražni govor in negativne komentarje, ki predstavljajo veliko težavo že dlje časa. Tudi predstavnik tega obleganega omrežja je priznal, da bi lahko v tej smeri naredili veliko več.

"Storimo lahko veliko več, da preprečimo nasilje na Instagramu, in več, da bi zaščitili tarče tega nasilja," je povedal Adam Mosseri in dodal, da novo orodje, ki prepoznava spletne nasilneže, predstavlja le dva koraka na dolgi poti.

Kako bo delovalo?

Mosseri je pojasnil, da bodo s pomočjo umetne inteligence prepoznavali negativne komentarje in besedila, ki bodo spominjali na zapise, ki so bili v preteklosti prepoznani kot neprimerni.

Primer: če bo nekdo napisal "tako si grd/a in neumen/a", se bo pojavilo opozorilo: "Ste prepričani, da želite objaviti to? Preberite več." Če bo uporabnik izbral "Preberite več", se bo pojavil zapis: "Hočemo, da bi ljudje dvakrat premislili o komentarjih, ki spominjajo na tiste, ki so jih prej že prijavili kot neprimerne."

Uporabnik lahko obvestilo ignorira in komentar vseeno objavi, a predhodni testi so pokazali, da to vseeno vpliva na to, da ljudje še enkrat premislijo o tem, kaj so napisali. "Nekateri so izbrisali komentar, ali pa po tem, ko so imeli priložnost malo razmisliti o tem, zapisali nekaj manj negativnega," razlaga Mosseri.

Prihaja še eno orodje, Restrict

A to še ni vse - kasneje Instagram pripravlja še eno orodje, imenovano Restrict (Omejitev, op. p.), ki bo pomagal uporabnikom filtrirati negativne komentarje, brez potrebe po blokiranju. Mosseri pojasnjuje, da so se za to odločili predvsem na željo mladih.

"Izvedeli smo, da mladi nočejo blokirati uporabnikov, jim nehati slediti ali jih prijaviti, saj menijo, da bi to lahko poslabšalo situacijo, še posebej, če se s to osebo soočajo v resničnem življenju." Ko bo uporabnik omejil negativnega uporabnika, se bodo njegovi (zlobni) komentarji prikazovali samo njemu, kar pomeni, da ne bo vedel, da je bil omejen.

Že zaostril iskanje med objavami, ki namigujejo na motnje hranjena

Sicer pa je moral Instagram konec lanskega leta uvesti tudi orodje, ki otežuje iskanje med objavami, ki tako ali drugače nakazujejo, da bi lahko uporabnik trpel za motnjami hranjenja. Razlog za ta ukrep je BBC-jeva preiskava, ki je odkrila, da nekateri uporabniki prav zaradi določenih objav razvijejo motnje hranjenja.

Instagramov iskalnik je že imel izdelan filter pri brskanju ključnikov, ki je pazil na prikaz takšnih objav, a so ga mnogi uporabniki spretno zaobšli. Po preiskavi je Instagram oznanil, da bo še več ključnikom preprečil prikaz, kar pomeni, da jih ne bo mogoče najti.

