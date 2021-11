Brezplačno striže in zbira lase za izdelavo lasulj za otroke z rakom #video

Ste vedeli, da lahko z donacijo las, ki bi po striženju običajno romali na odpad, nekomu izboljšate kakovost življenja? Brigita Smrekar, frizerka po poklicu in mama deklice Mije, ki je konec leta 2019 zbolela za akutno limfoblastno levkemijo, brezplačno striže in zbira lase, te pa nato v dobrodelnem skladu Little Princess Trust v Herefordu v Angliji oblikujejo v lasulje za otroke, ki so zaradi kemoterapije ostali brez las.

Frizerka Brigita Smrekar brezplačno striže in zbira lase za izdelavo lasulj za male borce z rakom. Foto: Ana Kovač

Vsako dejanje dobrodelnosti šteje in prav vsako lahko nekomu na določen način pomaga, mu obudi vero v dobro sočloveka ali izboljša kakovost življenja. Eno takih dejanj je lahko tudi donacija las, iz katerih mojstri svojega poklica izdelajo lasuljo za male bolnike, ki so zaradi kemoterapije ostali brez las. Manjših otrok gole glavice običajno ne motijo, se pa želja po lasulji pojavi pri nekoliko starejših otrocih, najstnikih in najstnicah na zdravljenju rakavih bolezni.

Kitka, spletena iz podarjenih las, in zraven fotografija Brigitine hčerke Mije z lasuljami, ki so jih za slovenske otroke brezplačno izdelali v britanskem skladu Little Princess Trust. Foto: Ana Kovač

Lase slovenskih darovalcev na britanskem otoku spletejo v lasulje

Tudi v Sloveniji se na tem področju v zadnjem letu dogaja marsikaj. Veliko ljudi se odloči svoje lase podariti, na drugi strani pa se v slovensko zgodbo vključuje britanski dobrodelni sklad Mala princesa (Little Princess Trust), ki brezplačno izdeluje lasulje iz naravnih las za male borce.

"V Sloveniji na leto zboli okrog 80 otrok, od tega jih željo po lasulji izrazi manj kot pet. Kljub vsemu se mi zdi pomembno, da so starši in otroci obveščeni, da jim, če bi željo po lasulji imeli, to lahko izpolnimo," nam je v svojem salonu v Domžalah pripovedovala Brigita Smrekar, frizerka po poklicu, sicer pa mama Ireneja in Mije, ki je leta 2019 zbolela za akutno limfoblastno levkemijo. Brigita - skupaj z Mijo jo lahko v teh dneh opazite na plakatih za kampanjo Še je dobro na tem svetu. Zavarujmo ga dobro. - se je v akciji zbiranja las znašla po naključju.

Brigitina hčerka Mija se je življenja brez las navadila, jih je pa vseskozi pogrešala, pravi Smrekarjeva.

"Lase je najprej zbirala moja sestrična Nina Smrekar Ivanič, nato pa so me iz društva Junaki 3. nadstropja (gre za društvo staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku, op. a.) prosili, da jim pomagam najti nekoga, ki bi se ukvarjal z izdelovanjem lasulj. Ker v Sloveniji te možnosti ni, sem poslala elektronsko sporočilo na sklad Little Princess Trust v Angliji, razložila, kdo sem in kaj počnem, koliko otrok pri nas zboli za rakom in koliko lasulj na leto bi potrebovali. Na moje veliko začudenje so mi odgovorili in takoj privolili v sodelovanje," je vzpostavitev stika z angleškimi partnerji opisala Brigita, ki je lani tudi sama začela zbirati lase.

O Miji smo na Siol.net pisali v začetku prve karantene:

"Potem ko je sestrična zaradi drugih obveznosti zbiranje las za določen čas prekinila, sem se s tem začela ukvarjati sama. Zdi se mi pomembno, da v Sloveniji, če že dobimo lasulje, tudi mi nekaj storimo v zameno, torej darujemo lase. Nekateri se pridejo ostrič k meni, drugi mi lase pošljejo po pošti. Zanimivo, na ta način sem spoznala ogromno ljudi, tudi veliko frizerk in frizerjev," pravi Smrekarjeva.

Foto: Ana Kovač

In kako se je glas o zbiranju las kot požar razširil po Sloveniji? "V začetku letošnjega leta je ena od mamic otroka z rakom na Facebooku delila objavo o tem, da je mogoče darovati svoje lase za izdelavo lasulje, in potem se je vsulo kot plaz. Njeno objavo je na družbenih omrežjih delilo več tisoč ljudi, ljudje pa so me dobesedno zasuli z vprašanji. Zdaj dnevno dobivam kuverte s šopki las in prisrčnimi sporočili."

Darovalci las v pisemce običajno priložijo še prisrčno sporočilo. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Darovalci las v pisemce običajno priložijo še prisrčno sporočilo. Foto: Ana Kovač

Kaj se potem zgodi z lasmi? "Lase pošljem v Anglijo, na sklad, kjer jih v posebnem sortirnem centru razporedijo po barvah, dolžini in drugih lastnostih, potem pa iz njih spletejo lasulje," je razložila, "vendar to ne pomeni, da so v lasuljah za slovenske otroke samo lasje slovenskih donatorjev, kar pa sploh ni pomembno, pomembno je le, da imamo tudi mi možnost, da takšne lasulje dobimo, in to brezplačno, in da se v Sloveniji ta informacija razširi in še komu pomaga."

Kdor bi si torej želel lasulje, lahko v stik z Brigito Smrekar stopi prek Facebooka ali jo obišče v njenem Frizerskem studiu 3ka na Ljubljanski cesti 90 v Domžalah. Pomagala vam bo pri nadaljnjem usklajevanju.

Foto: Ana Kovač

V Sloveniji se je povezala z Matejem Pajntarjem, oblikovalcem maske in lasničarjem iz Prešernovega gledališča Kranj, ki je vešč izdelave lasulj in je pomagal pri meritvah glave dveh slovenskih deklic, ki so jima pozneje v Angliji izdelali lasuljo.

"Lasulje smo do zdaj dobili res zelo hitro. V tednu ali dveh. Še najdlje se zadržijo na carini," je namignila sogovornica.

Otroci in mladostniki do starosti 18 let lahko lasuljo dobijo brezplačno.

