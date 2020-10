Nova pridobitev Omarja Naberja

Za pevca in glasbenika Omarja Naberja je ta mesec zelo poseben. Ni se lotil le velikega projekta z dobrodelno noto in ustvaril novega videospota, temveč ima tudi nov tatu s posebnim pomenom.

Glasbeniki, še posebej tisti iz rokerskih voda, imajo radi tetovaže. Izjema ni niti Omar Naber, ki si je omislil novo poslikavo s prav posebnim pomenom. "Je logotip mojega alter ego banda. The Namedroppers se imenujejo," je pojasnil in nam pokazal svoj novi tatu.

Eden od njegovih prvih tatujev je sicer karikatura skupine Green Day, zasedbe, ki je pred 15 leti med drugim vplivala na njegovo odločitev, da se bo ukvarjal z glasbo. Mesto na njegovi roki pa je dobil tudi povsem nerokerski tatu z liki iz znamenitih stripov Mikija Mustra.

Novi tatu je svojevrsten alter ego Omarja Naberja. Foto: Osebni arhiv "Kot otrok sem požiral stripe naše legende. Prebral sem jih večkrat in ko je pred leti naenkrat izšla zbirka vseh stripov ob 80. rojstnem dnevu Mikija Mustra, sem zbirko seveda kupil. Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik so tako postali in v obliki tudi ostali junaki moje mladosti," je pojasnil pevec. "Tokratni tatu je sicer že sedmi po vrsti, ne vem pa, ali je nujno tudi zadnji," se še nasmeji Omar.

Že z nasmehom lahko osrečimo ljudi, je prepričan Ljubljančan. Nasmehe pa glasbenik riše na obraze ljudi tudi s svojim projektom Polepšaj dan in novim videospotom za skladbo Cesta in nebo. "Družbena omrežja med ljudmi vedno bolj postajajo orodje za tekmovanje, kdo ima več. Medtem ko tistih majhnih, spontanih pozornosti, ki si jih namenimo vsak dan, niti ne opazimo, kaj šele, da bi jih znali ceniti. Pa tako nam je lepo, če nas kdo osreči. Vsak od nas je že vsaj enkrat slišal pregovor, da bogastvo ne prinese sreče. Največja dragocenost je drobna gesta sočloveku. A v današnjem materialnem svetu drug drugemu naklonimo premalo. Prav zato so majhne pozornosti tiste, ki ljudem najhitreje narišejo nasmeh na obraz, pa naj bo to sproščen pogovor z mimoidočim ali druženje s prijatelji ob kitari."

Pevca razveselijo tudi lepe cvetlice. Foto: Instagram Ob tem se glasbenik spomni tudi dogodka, kjer je nasmeh njegove oboževalke trajal ves dan in še dlje. Tako je 18-letna pevčeva oboževalka Rebeka za rojstni dan dobila prav posebno darilo, ki si ga bo zapomnila za vse življenje. Domači so ji čez oči dali prevezo, potem pa ji je Vse najboljše zapel poseben gost – Omar, ki jo je tako osupnil, da je omedlela.

Omar je oboževalko za rojstni dan tako zelo presenetil, da je ta celo izgubila zavest. Foto: Instagram Tudi Omar se je te dni veliko presmejal in se zabaval na snemanju videospota, saj se je med drugim prvič v življenju vozil s starodobnim legendarnim avtomobilom. "Seveda te tak avto prevzame. Še posebej navdušujoča pa je vožnja, ki je z modernimi avtomobili nikakor ni mogoče primerjati. Morda si bom nekoč, ko mi uspe privarčevati toliko denarja, tudi sam omislil takšnega jeklenega konjička," je pogovor sklenil Omar.