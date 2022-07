Z njim zasijem - moje čudežno suho olje za telo, obraz in lase

Oglasno sporočilo

Opojna, naravna, dišeča, ženstvena, negovalna in vlažilna. Vse to in še več je Nuxe-ova kultna linija suhih olj Huile Prodigieuse®, brez katerih si po prvi uporabi ne boste več mogli predstavljati vsakodnevne nege. Suho olje temeljito navlaži ter neguje kožo in lase, a ni prav nič mastno in lepljivo. Še več, je mamljivo dišeče in svilnato mehko, zato je ljubezen na prvi dotik s to ikono prav zares zagotovljena.

Z njim boste zasijali - čudežno suho olje Huile Prodigieuse za telo, obraz in lase

Katerokoli suho olje izberete, je edinstveno zaradi svoje suhe teksture. Omogoča, da lahko takoj po nanosu oblečete svojo najljubšo obleko, saj se nemudoma vpije v kožo, jo temeljito vlaži in poskrbi za njen sijaj. Vsebuje več kot 97 odstotkov naravnih sestavin, njegova naravna formula pa je dodatno obogatena z vitaminom E. Je brez silikonov, mineralnih olj in konzervansov, torej ne obteži kože in las ter ne maši por.

Ikona je rojena

Nuxe-ova suha olja Huile Prodigieuse® predstavljajo vse to, kar ženska je, torej ženstvenost, čutnost, romantiko in ljubezen. Prvo suho olje je nastalo v času, ko je ustanoviteljica Laboratorija Nuxe pričakovala svojega prvega otroka. Kot mlada mamica in podjetnica z zelo omejenim prostim časom je zasnovala ta čudežni izdelek z vsem v enem, oblikovan za vse sodobne ženske, ki iščejo preprost in učinkovit negovalni izdelek za telo, obraz in lase.

Suha olja Huile Prodigieuse® vsebujejo mešanico sedmih dragocenih rastlinskih olj, ki so posebej skrbno izbrana ter poznana po svoji kakovosti in številnih koristih za kožo, pa tudi lase. Rastlinska olja vsebujejo maščobne kisline, ki jih koža in lasje zlahka vpijejo, izboljšajo sestavo hidrolipidnega filma in okrepijo medcelični lipidni cement. Kožo in lase oskrbijo z dragocenimi sestavinami, ki bodo poskrbele za hranjenje, obnavljanje in zaščito ter satenast sijaj. Olje tsubaki vlaži kožo, spodbuja nastajanje kolagena, preprečuje njegovo uničenje, ščiti kožo pred prostimi radikali in prezgodnjim staranjem. Borečevo olje zmanjšuje vidnost strij, arganovo olje obnavlja, olje makadamije bogato nahrani kožo, vlažilno olje kamelije in lešnikovo olje ščitita kožo pred izsušitvijo, olje sladkega mandlja pa jo naredi čudovito mehko.

Na voljo je pet različnih čudežnih suhih olj Huile Prodigieuse®

V Labortoriju Nuxe smo ustvarili pet različnih suhih olj, ki imajo osnovne sestavine za nego kože in las enake, razlikujejo pa se predvsem po vonju.

Klasično suho olje Huile Prodigieuse®, bogato suho olje Huile Prodigieuse Riche in suho olje z zlatim sijajem Huile Prodigieuse® Or vsebujejo zelo umirjeno, orientalsko dišavo s čutnimi notami pomarančnih cvetov, magnolije in vanilje. Ta tri suha olja so zaradi dišav, ki jih vsebujejo, idealna za ženske, ki želite poudariti svojo zapeljivost in skrivnostnost. Če pa želite poudariti svojo iskrivost in energičnost, bo prava izbira suho olje Huile Prodigieuse® Florale s cvetlično dišavo magnolij, mošusa in grenivke. Pred kratkim se je Nuxovi družini suhih olj pridružilo še popolnoma novo negovalno olje Huile Prodigieuse® Néroli, ki je 100-odstotno naravno ter ekološko s standardoma ECOCERT in COSMOS. Njegovi glavni sestavini za kožo in lase sta olje slive ente in sezamovo olje. Če je vaš življenjski slog zelo intenziven, vas bo suho olje Néroli pomirilo in sprostilo, saj bo v udobju vašega doma ustvarilo pravi mali spa center ter ga odišavilo s svežimi in pomirjujočimi notami nerolija, bergamotke in sivke.

Že veste, kako se uporablja čudežna suha olja Nuxe?

Suha olja Huile Prodigieuse® so vsestranska in večnamenska, zato jih lahko uporabljate za nego telesa, obraza in las.

ČAROVNIJA NA TELESU

ZA GLADKO KOŽO - zahvaljujoč blagodejnim lastnostim dragocenih rastlinskih olj kožo oskrbi z vlago in jo temeljito neguje. Zelo hitro se vpije, koža pa bo dišeča, mehka in temeljito navlažena.

POZABITE NA STRIJE - čudežno suho olje vsebuje tudi borečevo olje, ki dokazano preprečuje nastanek strij in zmanjša njihovo vidnost za več kot 30 odstotkov, suho olje Néroli pa celo za 68 odstotkov.

ZA ZAPELJIVO SIJOČO KOŽO - čudežno suho olje z zlatim sijajem Huile Prodigieuse® Or nanesite na predele, ki jih želite poudariti - na ramena, dekolte, roke, noge, hrbet. Lahko ga uporabljate vsak dan za v službo, za večerni izhod ali pa ob posebnih priložnostih. Učinek na koži bo božanski - drobne bleščice bodo koži podarile diskreten sijaj in poudarile njeno zagorelost.

ČAROVNIJA NA OBRAZU

DODATNO HRANJENJE IN VLAŽENJE - če imate na obrazu izjemno suho kožo in vam ni dovolj niti bogata krema, nanesite tri kapljice suhega olja pod serum in kremo ali pa ga v dlani zmešajte skupaj s kremo.

ZASIJTE - Nuxe Huile Prodigieuse® Or je nepogrešljiv dodatek tudi za posebne priložnosti. Razpršite ga po prstih in s tapkanjem nanesite po vsem obrazu neposredno nad puder, BB-kremo, tonirano kremo … Lahko ga uporabljate tudi kot highlighter.

ČAROVNIJA NA LASEH

PROTI CEPLJENU LAS - suho olje vključite v svoj vsakodnevni ritual nege las. Majhno količino nanesite na konice las, ki jih zaradi svoje suhe teksture ne bo mastil, temveč nahranil in zaščitil pred cepljenjem. Če imate izjemno suhe in puste lase, ga lahko dvakrat tedensko nanesete kot masko. Popršite ga po dolžini las, zavijete jih v frotirko, pustite delovati 15 minut ali več in nato sperete z nežnim šamponom. Po uporabi bodo lasje spet voljni in mehki.

NEPOGREŠLJIV ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI - Nuxe Huile Prodigieuse® Or razpršite v dlan ter z njim oblikujte debela pramena. Lasje bodo videti kot žareče zlato.

Naročnik oglasnega sporočila je Nuxe.