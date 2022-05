Krema, na katero pri negi obraza ne smemo pozabiti

Z leti se na tem predelu najprej pokažejo gube, pridruži pa se jim še zabuhlost, podočnjaki in znaki utrujenosti.

Tanka koža okoli oči ima kar 5-krat manj žlez lojnic v primerjavi s kožo na ostalih delih obraza, torej je zaradi tega bistveno manj prožna in bolj krhka. Hkrati vsebuje tudi zelo malo kolagena in elastina, ki pa sta ključna za čvrstost in elastičnost kože. Predel okoli oči je zelo aktiven in mimika na tem predelu je zelo intenzivna. Bodite pozorni na to, kolikokrat pomežiknete, se nasmehnete ali se smejite in postalo vam bo jasno, kaj vse se dogaja s tem predelom našega obraza.

Čeprav ocenjujete, da takšne kreme mogoče še ne potrebujete, je krema za okoli oči smiseln preventivni ukrep za ohranjanje čvrste in prožne kože. Poleg blagodejnega učinka sestavin v kremi pa je krema za okoli oči tudi dobra podlaga za ličila. Korektor in prekrivni puder bomo veliko lažje in bolj enakomerno nanesli, če bomo prej nanesli kremo za okoli oči.

Mlajši in bolj svež videz že po prvi uporabi Lifting krema za okoli oči Merveillance Lift Crème Liftante Regard ima nežen in sladek vonj z notami mandlja in mošusa. Lifting krema za okoli oči Merveillance Lift Crème Liftante Regard ima nežno sladkoben vonj z notami mandlja in mošusa. Z lifting kremo za okoli oči Merveillance Lift Crème Liftante Regard, ki je primerna za vse tipe kože, poskrbimo za mlajši in bolj svež videz že po prvem nanosu, saj zapolni gube, zmanjšuje zabuhlost in okrepi veke in odpre pogled. Prepojena je z ultra korekcijskim oljem mikroalge, ki v eni sami kapljici združuje moč štirih milijard aktivnih celic za vsakodnevno krepitev kože. Zahvaljujoč se neverjetni teksturi, v trenutku zabriše gube, odpravi zabuhlost in znake utrujenosti. Mlajši videz dosežemo že po prvem nanosu. Skoraj vse uporabnice (94 %), ki so sodelovale v raziskavi, so po štirih tednih redne uporabe poročale o bolj čvrsti koži na vekah ter o svežem in mladostnem videzu.

Zakaj uporabljati kremo za oči, če imamo dobro vlažilno ali anti-age kremo za obraz?

Krema za predel okoli oči je zaradi lastnosti tega predela drugače formulirana kot krema za obraz. Namreč na tem predelu nimamo por oziroma jih imamo zelo malo in če bi uporabljali kremo za obraz, ta ne bi prodrla skozi kožo in ne bi bilo učinka.

Naloga kreme za okoli oči je oskrbeti kožo z enakimi sestavinami, kot jih nudi krema za obraz, vendar v odmerkih, ki so dovolj nežni, da ne sprožijo razdraženosti. Tanka koža okoli oči bolje absorbira kot debela na ostalih delih obraza in da bi pretiravali z nečem zelo močnim, bi lahko povzročilo razdraženost.

Vsebuje specifično dišavo, ki je posebej oblikovana za občutljive oči in tudi za nosilce kontaktnih leč.

S staranjem koža okoli oči in na vekah izgublja elastičnost in čvrstost. Dobro je vedeti, da zgodnja uporaba kreme za oči, torej pri 20-ih ali najkasnje pri 25-ih letih lahko zamakne pojav gub v poznejših letih.

Kako nanašati kremo za okoli oči?

Pri uporabi kreme za okoli oči moramo biti čim bolj nežni, kar pomeni, da kože ne vlečemo in ne drgnemo. Priporočljivo je, da krema za oči ne pride na zgornjo veko, niti je ne uporabljamo neposredno pod spodnjimi trepalnicami.

Najprej obraz očistimo, nato majhno količino kreme nanesemo na prstanca, ki sta najbolj nežna in sicer z nežnimi krožnimi gibi ali tapkanjem od zunanje strani očesa tik nad lično kostjo proti nosu in tik pod obrvmi proti zunanjemu delu očesa. To 3-krat ponovimo.

