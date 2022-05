Zakaj je pomembna uporaba seruma za kožo?

Dermoepidermalni spoj je predel, ki zagotavlja povezavo med dermisom in epidermisom (povrhnjico). Proces staranja in zunanji agresivni dejavniki povzročijo ohlapnost dermoepidermalnega spoja, kar posledično pomeni, da se zmanjša gostota kolagenskih vlaken. Koža izgubi svojo polnost in čvrstost, na njeni površini se začnejo pojavljati gube.

Naloga kreme proti staranju je, da poskrbi za čvrstost, polnost in napetost kože ter glajenje gub. Hkrati kožo navlaži, lahko tudi nahrani ali matira, kar je odvisno od tipa kože. Poskrbi tudi za zaščito kože pred agresivnimi zunanjimi dejavniki in ji zagotavlja udobje.

Če želite svojo lepotno rutino okrepiti z izdelkom, ki ponuja večji in močnejši odmerek aktivnih sestavin kot krema proti staranju, je serum za obraz pravi odgovor. Serum se nemudoma vpije, spodbudi sintezo kolagena in elastina, zmanjša videz gubic in zaščiti kožo pred prostimi radikali.

V mesecu dni za 32 odstotkov bolj čvrsta koža

Serum za obraz je odličen izdelek, ki ga uporabljamo po čiščenju in pred vlaženjem. Deluje kot koncentrat in je najmočnejši izdelek proti staranju, saj zaradi močnejše koncentracije učinkovin ponuja najhitrejše in najboljše rezultate. Serum je nekakšno skrivno orožje za lajšanje težav s kožo, kot so pigmentni madeži, utrujena koža, fine linije in gub. Negovalna krema pa poskrbi za udobje kože, saj jo navlaži, nahrani in deluje tudi proti gubam.

Uporaba seruma je priporočljiva po 30. letu, in sicer ga nekaj kapljic nanesemo vsako jutro in vsak večer pod negovalno kremo ter takoj po čiščenju kože.

Serum je po teksturi običajno zelo lahek in nemudoma prodre v kožo. Aktivacijski oljni serum je idealen zaveznik za vse tipe kože, saj se intenzivno bori proti gubam, obstoječe gube gladi ter učvrsti in napne kožo.

Merveillance Lift Sérum-en-Huile Activateur je močan koncentrat za vse tipe kože s 100-odstotno aktivno teksturo. Prepojen je z ultrakorekcijskim oljem mikroalge, ki v eni sami kapljici združuje moč štirih milijard aktivnih celic za vsakodnevno krepitev kože. Ima nemastno in nelepljivo oljno teksturo. Z edinstvenimi sestavinami učinkuje proti staranju ter zagotavlja tudi vrhunski senzorični užitek z nežnimi cvetličnimi in mošusnimi notami. Kot so poročale uporabnice, ki so testirale serum, se po enomesečni uporabi čvrstost kože poveča za 32 odstotkov.

Najstarejši organizmi na zemlji v kozmetiki

Olje mikroalge (chlorella vulgaris) okrepi dermoepidermalni spoj, ključno območje za mladostnost kože, ki povezuje dermis in epidermis.

Nuxe je za glavno sestavino izdelkov linije Merveillance Lift izbral sladkovodno mikroalgo Chlorella vulgaris, ki je bogat vir karotenoidov in ima izjemno sposobnost regeneracije, saj vsak dan znova ustvari štiri nove celice. Različne študije so pokazale, da lahko izboljša čvrstost kože, ker preprečuje razgradnjo in poveča proizvodnjo kolagena.

Poleg tega, da omogoča optimalno izmenjavo hranil in kisika med dermisom in epidermisom, dermo-epidermalnemu sloju povrne bolj valovito obliko, zagotavlja vidno mlajši videz in bolj čvrsto kožo.

Po uporabi izdelkov z oljem mikroalge se obnovi valovita oblika dermoepidermalnega spoja, poveča se površina za izmenjavo hranil, notranje strukture kože pa se okrepijo. Na površini je koža videti bolj gladka in polna, gube so zabrisane, koža je bolj mladostna.

Chlorella vulgaris je starodavna mikroalga z izjemno sposobnostjo regeneracije. Na zemlji se je prvič pojavila pred 2,5 milijarde let in preživela vse do danes. To ji je uspelo zaradi neprepustne membrane, bogate z aktivnimi molekulami, ki ji dajejo osupljivo odpornost.

Mikroalge so raznolika skupina enoceličnih in večceličnih mikroorganizmov, ki so preživeli vse vrste ekstremnih okoljskih razmer in postali najstarejši preživeli organizmi na zemlji. Že stoletja so jih uporabljali za prehrano ljudi in živali, saj so bogate z beljakovinami, minerali in lipidi. Izvleček Chlorelle vulgaris je poln aminokislin, ki so bistveni gradniki beljakovin in tvorijo kolagen. Kolagen pa je ključen za čvrsto in napeto kožo.

Najsodobnejša tehnologija za ekstrakcijo mikroalg

Mikroalge gojijo v Bretanji v visokotehnoloških bioreaktorjih, ki optimizirajo pogoje gojenja ter zagotavljajo sledljivost in dosledno kakovost. Olje mikroalge je pridobljeno z najsodobnejšo zeleno tehnologijo. Ta s pomočjo CO2 iz membrane izvleče aktivne molekule, ki jih drugače težko dosežemo.

Rezultat je čist, stabilen oljni izvleček mikroalge, koncentriran v esencialnih maščobnih kislinah in naravnih antioksidantih. Ena kapljica olja mikroalge vsebuje kar štiri milijarde aktivnih celic, ki delujejo proti staranju. Ta inovativna metoda ima tudi to prednost, da je ekološko odgovorna: CO2 se reciklira in ga je mogoče skoraj neomejeno ponovno uporabljati, ostanki mikroalg iz postopka pa se kompostirajo.

Nega, ki poudari moč vaše kože Merveillance Lift je nov lepotni ritual za korekcijo gub in učvrstitev kože. Pet negovalnih antiage izdelkov z dragocenim ultrakorekcijskim oljem mikroalge so razvili v skladu z Nuxe zavezami naravne lepote. Vsebujejo veganske formule brez silikona, ki se lahko pohvalijo z vsaj 96 odstotki sestavin naravnega izvora. Poleg tega so izdelki pravi čutni zaklad z neverjetnimi teksturami s takojšnjim učinkom polnila in privlačno cvetlično dišavo, ki je kot prefinjen šopek frezije, magnolije in belega mošusa.

