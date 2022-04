V treh korakih do zavidljivo čvrste kože

Vsakodnevni lepotni rituali nam lahko pomagajo k boljšemu počutju, ključni so za ohranjanje čvrste in sijoče kože. Stres in vremenski vplivi, onesnaženost zraka in prehrana vplivajo na videz, zato moramo za nego obraza uporabljati izdelke, ki vsebujejo vrhunske sestavine.

Koža z leti izgublja elastičnost

Z leti telo proizvede vedno manj kolagena, ki je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu. Kolagen vpliva na čvrstost in elastičnost kože ter ji daje strukturo, tako da koža lahko obdrži svojo obliko.

Po 20. letu je v koži vsako leto en odstotek kolagena manj, ta pa je ključen za čvrstost kože. Torej ga imamo pri 40 letih že 20 odstotkov manj, pri 50 letih pa že kar 30 odstotkov manj.

Pomembno je, da kožo skozi vse leto vzdržujemo v odlični kondiciji, da bo čim dlje ostala mladostno sijoča in negovana. Dolgi zimski meseci se poznajo tudi na koži obraza. Lahko je izsušena, ohlapna, medla in nečista, zato je pomlad pravi čas, da se oborožimo z izdelki, ki nas bodo razveseljevali s svojo izjemno teksturo in odličnim vonjem.

Nega, prilagojena letom

Do 25. oziroma 30. leta moramo kožo intenzivno vlažiti, saj bomo na ta način dosegli, da bo koža polna, sveža in sijoča, ne pa uvela in pusta.

Vsa nadaljnja leta ni več dovolj zgolj vlaženje kože, torej moramo že v zgodnji odrasli dobi poseči po bolj intenzivnih izdelkih, kot so antiage izdelki, ki jih ustvarijo vedno posebej za potrebe kože v določenem obdobju. Nikoli ne čakajmo, da se gube pojavijo, ampak jih prehitimo in ukrepajmo prej. Proces staranja in zunanji agresivni dejavniki povzročijo ohlapnost dermo-epidermalnega spoja, kar posledično pomeni, da se zmanjša gostota kolagenskih vlaken. Koža izgubi svojo polnost in čvrstost, na njeni površini se začnejo pojavljati gube.

Antiage izdelki učvrstijo kožo, jo napnejo, poskrbijo, da bodo gube manj izrazite, torej se bo zmanjšala njihova globina, površina in njihovo število. Obraz bo s pomočjo antiage izdelkov dobil milejši izraz, saj poteze obraza ne bodo več tako ostre.

Vsekakor antiage izdelki poskrbijo tudi za intenzivno vlaženje kože, v primeru suhe kože pa tudi za njeno hranjenje.

Kako negovati kožo v treh korakih?

Svoji koži se lahko posvetimo tako, da takoj po čiščenju in toniziranju dvakrat dnevno nanjo nanesemo tri kapljice aktivacijskega oljnega seruma, ki kožo učvrsti, saj je prepojen z ultra korekcijskim oljem mikroalge, ki v eni sami kapljici združuje moč štirih milijard aktivnih celic za vsakodnevno krepitev kože.

Aktivacijski oljni serum je idealen zaveznik za vse tipe kože, ima namreč nemastno in nelepljivo oljno teksturo. Z edinstvenimi sestavinami učinkuje proti staranju in zagotavlja tudi vrhunski senzorični užitek z nežnimi cvetličnimi in mošusnimi notami.

Po enomesečni uporabi se čvrstost kože poveča za 32 odstotkov.

Sestavina za odlično regeneracijo Olje mikroalge (chlorella vulgaris) okrepi dermo-epidermalni spoj, ki je ključno območje za mladostnost kože, ki povezuje dermis in epidermis. Poleg tega, da omogoča optimalno izmenjavo hranil in kisika med tema dvema slojema, njegova valovita oblika zagotavlja tudi vidno mlajši videz in bolj čvrsto kožo. Po uporabi izdelkov z oljem mikroalge se obnovi valovita oblika dermoepidermalnega spoja, poveča se površina za izmenjavo hranil, notranje strukture kože pa se okrepijo. Na površini je koža videti bolj gladka in polna, gube so zabrisane, koža je bolj mladostna

ČEZ DAN:

Sledi nanos primerne dnevne kreme, ki kožo ščiti in jo oskrbi z vlago ter negovalnimi učinkovinami.

Če imamo normalno do mešano kožo, priporočamo uporabo dnevne učvrstilne pudraste kreme Merveillance Lift Crème Poudrée Effet Liftant, ki z inovativno pudrasto teksturo poskrbi za takojšen učinek polnila, odpravlja gube, gladi in učvrsti kožo.

Krema Merveillance Lift Crème Poudrée Effet Liftant vsebuje olje mikroalge, zato so gube takoj manj vidne. Njena pudrasta tekstura zamegli oziroma zabriše nepravilnosti. Učinkovito deluje proti staranju in hkrati omamno diši.

Takoj po nanosu je koža bolj napeta, po dveh mesecih redne uporabe pa bolj zglajena.

Če imamo rade žametne teksture kozmetičnih izdelkov, je za nas idealna dnevna učvrstilna žametna krema Merveillance Lift Crème Velours Effet Liftant, ki prav tako odpravlja gube in gladi kožo. Idealna je za normalno do suho kožo, ima žametna teksturo, ki kožo nežno ovije v satenast zaključek.

Obrazne konture so po enem mesecu redne uporabe bolj napete, po dveh mesecih uporabe so vse ženske, ki so uporabljale to kremo in so bile vključene v raziskavo, poročale, da je njihova koža lepša in bolj voljna.

ZVEČER:

Uporaba nočne kreme je obvezen del negovalnega režima vsake ženske, saj nočna krema ponuja izdatno nego in regeneracijo kože. Kožo pomiri in jo pripravi na naslednji dan.

Nočna koncentrirana krema Merveillance Lift Crème Concentrée de Nuit, ki je primerna za vse tipe kože, nas ponoči oskrbi s hranilnimi snovmi, tako da se zbudimo s spočito in popravljeno kožo. Krema Merveillance Lift Crème Concentrée de Nuit gladi gube, učvrsti kožo in jo napolni z energijo.

Posebno pozornost moramo dan za dnem posvečati negi okrog oči, ki je bolj občutljiva, tanjša in se takoj odzove na vse moteče dejavnike. S kremo za okrog oči Merveillance Lift Crème Liftante Regard dosežemo takojšen učinek liftinga. Krema, ki prav tako vsebuje korekcijsko olje mikroalge, v trenutku zabriše gube, zabuhlost in znake utrujenosti ter okrepi veke.

