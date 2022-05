5 trikov za mladosten in zdrav videz kože

Foto: Thinkstock

Pomembno je, da kožo skozi vse leto vzdržujemo v odlični kondiciji, da bo čim dlje ostala mladostno sijoča in negovana.

Redna uporaba kreme z zaščitnim faktorjem

Ko ste zunaj na zraku, obvezno uporabljajte izdelek za zaščito kože pred soncem z zaščitnim faktorjem SPF 30 ali več. Nanose redno ponavljajte, torej vsaj na 2 uri, v primeru, da pa ste športno aktivni, pa še pogosteje. UV žarki so namreč glavni krivec staranja kože. Vedno bodite pozorni na to, da nanesete zadostno količino izdelka, koliko časa preživite na soncu ter da nosite klobuk in druga zaščitna oblačila.

Čas za kreme takoj po kopanju

Izdelke za nego kože nanesemo takoj po kopanju, saj so takrat pore najbolj odprte in je učinek izdelka največji. Poleg tega je zagotavljanje vlage eden najpomembnejših korakov do zdrave in sijoče kože. Če kože ne bomo redno negovali, se bodo na njej pojavile dehidracijske linije, ki se bodo zelo hitro spremenile v gube.

Vedno moramo izbrati kozmetiko, ki ustreza našemu tipu in stanju kože.

Piling za sijočo polt

Dejstvo je, da je piling najmočnejše anti-age sredstvo, ki poskrbi, da se znebimo odmrlih kožnih celic in intenzivno spodbudi obnovo kože. Ob redni uporabi bo koža postala sijoča in sveža, negovalni izdelek pa bo še hitreje prodrl v kožo in nudil še boljše in hitrejše rezultate.

Zmanjšajmo stres

Vemo, da je to lažje reči kot narediti, a občutki neprestanega stresa lahko resno škodijo naši koži. To je razlog več, da se držimo redne lepotne rutine ne glede na to, da nam včasih primanjkuje časa. Vzemimo si čas zase in se umirimo ter razvajamo z obrazno masko, nego obraza, telesno vadbo in kakovostnim spancem. Tako imenovani lepotni spanec ima svoj namen, saj z njim poskrbimo, da se koža najprej intenzivno razstruplja, nato pa še obnavlja. Ko se boste zjutraj prebudili, bo obraz spočit, svež in bolj gladek.

Izdatno vlaženje

Ali moramo povedati še kaj več? Kožo moramo vlažiti na 2 nivojih in sicer od znotraj in od zunaj. Od znotraj tako, da vsak dan popijemo 2 litra vode po majhnih požirkih, od zunaj pa s kakovostnimi vlažilnimi in negovalnimi izdelki. Linija izdelkov Marveillance Lift vsebuje izjemno učinkovito olje mikroalge (chlorella vulgaris), ki krepi dermo-epidermalni spoj kože. Po uporabi izdelkov z oljem mikroalge se obnovi valovita oblika dermoepidermalnega spoja, poveča se površina za izmenjavo hranil, notranje strukture kože pa se okrepijo. Na površini je koža videti bolj gladka in polna, gube so zabrisane, koža pa je bolj mladostna.

Izdelki, ki nas razveseljujejo s svojo teksturo in vonjem

Aktivacijski serum

Merveillance Lift Sérum-en-Huile Activateur je močan koncentrat za vse tipe kože s 100-odstotno aktivno teksturo. Prepojen je z ultrakorekcijskim oljem mikroalge, ki v eni sami kapljici združuje moč štirih milijard aktivnih celic za vsakodnevno krepitev kože.

Ima nemastno in nelepljivo oljno teksturo. Z edinstvenimi sestavinami učinkuje proti staranju ter zagotavlja tudi vrhunski senzorični užitek z nežnimi cvetličnimi in mošusnimi notami.

Kot so poročale uporabnice, ki so testirale serum, se po enomesečni uporabi čvrstost kože poveča za 32 odstotkov.

Za normalno do mešano kožo

Dnevna učvrstilna pudrasta krema Merveillance Lift Crème Poudrée Effet Liftant z inovativno pudrasto teksturo poskrbi za takojšen učinek polnila, odpravlja gube, gladi in učvrsti kožo. Vsebuje olje mikroalge, zato so gube takoj manj vidne. Njena pudrasta tekstura zamegli oziroma zabriše nepravilnosti. Učinkovito deluje proti staranju in hkrati omamno diši.

Za normalno do suho kožo

Dnevna učvrstilna žametna krema Merveillance Lift Crème Velours Effet Liftant prav tako odpravlja gube in gladi kožo. Idealna je za normalno do suho kožo, ima žametno teksturo, ki kožo nežno ovije v satenast zaključek. Obrazne konture so po enem mesecu redne uporabe bolj napete, po dveh mesecih uporabe so vse ženske, ki so uporabljale to kremo in so bile vključene v raziskavo poročale, da je njihova koža lepša in bolj voljna.

Nočna nega

Nočna koncentrirana krema Merveillance Lift Crème Concentrée de Nuit, ki je primerna za vse tipe kože, nas ponoči oskrbi s hranilnimi snovmi, tako da se zbudimo s spočito in obnovljeno kožo. Krema Merveillance Lift Crème Concentrée de Nuit gladi gube, učvrsti kožo in jo napolni z energijo.

Nega za okoli oči

Lifting krema za okoli oči Merveillance Lift Crème Liftante Regard ima nežno sladkoben vonj z notami mandlja in mošusa. Z lifting kremo za okoli oči Merveillance Lift Crème Liftante Regard, ki je primerna za vse tipe kože, poskrbimo za mlajši in bolj svež videz že po prvem nanosu, saj zapolni gube, zmanjšuje zabuhlost in okrepi veke ter odpre pogled. Zahvaljujoč njeni izjemni teksturi v trenutku zabriše gube, odpravi zabuhlost in znake utrujenosti.

Mlajši videz dosežemo že po prvem nanosu. Skoraj vse uporabnice (94 %), ki so sodelovale v raziskavi, so po štirih tednih redne uporabe poročale o bolj čvrsti koži na vekah ter o svežem in mladostnem videzu.

