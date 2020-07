Takšni nohti so hit letošnjega poletja #video

Gre za tehniko barvanja, ki ni nova, temveč so jo uporabljali že pred več desetletji. Po oblačilih iz takšnega blaga so bili znani hipiji v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, zdaj pa je tovrstni vzorec prelivanja različnih barv spet velik hit – a ne na oblačilih, temveč na nohtih.

Tako barvno prelivajoči se nohti se imenujejo nohti "tie-dye" in so letos tako zelo prevzeli dekleta in ženske na družbenih omrežjih, da so ustvarile tudi ključnik #tiedyenails, pod katerim se skriva že skoraj 30 tisoč objav. Postopek ni zahteven, zato si jih lahko naredite kar same doma, vseeno pa vzame kar nekaj časa.

Nohte "tie-dye" naredite tako, da nanje nanesete različne barvne lake (vsakega na svoj delček), potem pa vso ploskev z občutkom "potapkajte" s posebno gobico. Tako boste barve lepo prelili med seboj in ustvarili učinek ombre. Lahko pa različne barve nanesete tudi neposredno na gobico in nato barvno mešanico na nohtno ploskev le odtisnete.

Ker pa smo v poletnem času, se izogibajte monotonim, temnim odtenkom, temveč izberite živahne barve – lahko so pastelne ali neonske, kajti tako ene kot druge so letos še vedno trendovske. Pa še koristen nasvet: če izbirate pastelne barve, bodo bolj prišle do izraza, če boste nohte najprej namazali z belim lakom in potem nanje odtisnili izbrane barve odtenke.

