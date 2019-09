To so vroči trendi nohtov za prihodnje leto

Tedni mode, kjer oblikovalci predstavljajo kolekcije oblačil za naslednjo pomlad, so v polnem teku. In čeprav so večinoma oči uprte v modne kreacije, so veliko pozornosti pritegnili tudi nohti manekenk, ki prav tako nakazujejo modne trende za prihajajoče leto.

Časi, ko smo ženske nosile kratko pristrižene nohte, pobarvane z nevpadljivimi barvami, so vsekakor mimo. Če sodimo po smernicah, ki so jih zarisali modni oblikovalci na newyorškem in londonskem tednu mode, bo treba v naslednjem letu nohte okrasiti z najrazličnejšimi dodatki, kot so biseri ali viseči okraski iz bleščic, ali pa si vsaj omisliti poslikave v geometrijskih vzorcih. Tiste, ki vseeno ostajate bolj konvencionalne in si ne želite tovrstnega eksperimentiranja, sicer ne boste zgrešile, če si boste nohte odele v kakšno neonsko barvo, na primer rumeno ali oranžno. V modi pa so tudi francoske manikire, torej prozorni nohti z belo konico, a ne tisto klasično, kot smo jo nosile nekoč. Nekaj trendov nohtov prihodnjega leta, opaženih na tednih mode, je na enem mestu zbral portal Pop Sugar.

Biseri

Na modni reviji znamke Adeam, za katero stoji japonska modna oblikovalka Hanako Maeda, so manekenke pokazale dolge nohte ovalne oblike v kožni barvi. Tisto, kar je dajalo pridih posebnosti, pa so bili okrasni biseri in pa okrasne vodne kapljice.

Francoska manikira z metalno konico

Naslednji trend nohtov, ki so ga na modni pisti promovirale manekenke, ki so nosile kreacije oblikovalca Bibhuja Mohapatra, je bila malce neobičajna francoska manikira. Ne tista z belimi konicami nohtov, kot smo je bili vajeni pred leti, temveč takšna s konicami nohtov v metalnem odtenku. Posebnost pa je bil tudi okrasek iz bleščic – nekakšen obesek, ki se je po koncu nohta nadaljeval v dolžino kot kakšna ogrlica.

Minimalistična francoska manikira

A tudi od belih konic na prozornih nohtih se še ni treba posloviti, če bi radi sledili najnovejšim trendom. Le da pri tej minimalistični francoski manikiri bela konica ni več debela kot nekoč oziroma ne sledi več liniji konice naravnega nohta, temveč se čisto na robu nohta zariše kot nitka tanka bela črta. Takšne nohte so na modni brvi pokazale manekenke modne znamke Khaite.

Rožice iz kristalov

Manekenke, ki so na eni od revij londonskega tedna mode promovirale kolekcijo oblikovalke nemškega rodu Paule Knorr, so imele dolge, koničaste nohte (tako imenovane stiletto nohte) v prosojni barvi, krasile pa so jih rožice, narejene iz drobnih zlatih kristalov.

Malce ekstravagantnejšo in v vsakdanjem življenju veliko manj uporabno različico rož iz kristalov pa so na nohtih imele mladenke, ki so na tednu mode hodile za znamko Area.

Stiletto nohti v nežnih tonih

Podobno obliko nohtov brez posebnih dodatkov so nosile tudi nekatere manekenke, ki so zastopale modno znamko Tom Ford. Izrazito dolgi, koničasti nohti so bili nežnih barv – od kožne do pastelno rožnate.

Geometrijske oblike

Zelo drzni trend nohtov so na modni brvi pokazali pri modni znamki Section 8, in sicer dolge nohte kvadratne oblike, na katerih so narisani geometrijski vzorci. Poleg tega je na vsakem nohtu izrisan nekoliko drugačen vzorec. Kar jih povezuje, so barve: bela, nežno rožnata, črna, zelena in mornarsko modra.

Neonske barve

Še vedno pa bodo tudi prihodnje leto modne neonske barve nohtov, kot sta neonsko rumena in oranžna. Kratko pristrižene neonske nohte so na londonskem tednu mode nosile manekenke, ki so predstavljale kreacije britanskega oblikovalca Marka Fasta, ki je znan po ustvarjanju prestižnih pletenin.