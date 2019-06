Tako je videti prvi Primark v Sloveniji #video #foto

Primark bo vrata svoje prve trgovine v Sloveniji odprl ob 10.30, a je pred ljubljanskim Cityparkom že od jutra obsedeno stanje - na svojih mestih je kakšnih 20 varnostnikov, ki med drugim usmerjajo avtomobile, ki se zlivajo v tamkajšnjo parkirno hišo.

Mi smo si dolgo pričakovano trgovino ogledali še pred odprtjem. Poglejte, kako je videti:

Kaj ponuja prvi slovenski Primark:

modo na dveh nadstropjih, nakupovanje na 4.250 kvadratnih metrih,

44 blagajn,

48 kabin za pomerjanje (v katerih omejitve za število kosov ni),

dostop do brezžičnega interneta,

dva sprostitvena kotička (customer recharge).

Nova trgovina Primark tako kot drugje po svetu ponuja izdelke ženske, moške in otroške mode, izdelke za dom, pa tudi Primarkovo kolekcijo PS…Beuaty, ki se ponaša s certifikatom "cruelty-free" Leaping Bunny (ta potrjuje, da izdelki niso bili testirani na živalih). Na voljo sta še Primarkov spalni program in džins, oba iz 100-odstotno trajnostno pridobljenega bombaža.

K nam tudi avtobusi hrvaških kupcev

Primark je bil zaradi trendovskih oblačil in nizkih cen pri Slovencih zelo priljubljen že prej, le da se je bilo do danes po njihovo modo treba zapeljati do Gradca. Tja niso hodili le Slovenci, pač pa tudi Hrvati, zato pri Primarku pričakujejo, da bodo novo trgovino v Cityparku obiskovali tudi oni.

"Verjamemo, da bodo stranke iz vse regije, še posebej iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Italije, z veseljem nakupovale naše izdelke v Ljubljani. Trgovina je namreč lahko dostopna iz preostalih prestolnic v regiji, katerih prebivalci bodo zdaj imeli dodaten razlog za obisk lepe Ljubljane, kar bo doprineslo k turistični blagajni," so nam pojasnili.

In res: številni hrvaški avtobusni prevozniki so že zavohali priložnost za zaslužek in organizirali linije, ki bodo hrvaške kupce od 22. junija redno vozile v naš Primark. Hrvaški portal Poslovni.hr poroča, da je eden od avtobusnih prevoznikov že napovedal posebno linijo iz Dugega Sela in Zagreba proti Ljubljani ter da bo vožnja stala 100 kun (približno 13,5 evra).

Foto: Ana Kovač

Zakaj smo morali čakati tako dolgo?

Prve govorice o Primarku v Sloveniji so se pojavile že oktobra 2017, razlog za tako dolgo čakanje pa je tičal predvsem v tem, da so hoteli pri Primarku natančno proučiti novi trg. Poleg tega morajo vse njihove trgovine zadovoljiti določene zahteve, kot sta dovolj velik prostor, ki ga ni tako lahko najti, in ločen zunanji vhod, pri čemer ima trgovina v Cityparku kar tri vhode.

Slovenija je 12. država, v kateri je Primark odprl trgovino ter tako ustvaril več kot 200 novih rednih in honorarnih delovnih mest na različnih področjih.

