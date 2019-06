Na Hrvaškem organizirali nakupovalni avtobus za Ljubljano #video

Ne le Slovenci, tudi Hrvati komaj čakajo odprtje Primarka v ljubljanskem Cityparku. To se bo zgodilo v četrtek, 13. junija, ob 10.30 in sosedje so se na to že dobro pripravili.

Znana hrvaška spletna stran za modo Fashion.hr je že marca zapisala, da bo odprtje Primarka v Ljubljani nekaj, česar se ne sme zamuditi. Kot kaže, so Hrvati nad to znamko navdušeni prav tako kot Slovenci. "Kar nas najbolj veseli, je bližina in možnost nakupovanja brez dodatnih priprav," so zapisali na portalu.

Številni avtobusni prevozniki so tako že zavohali priložnost zaslužka in organizirali linije, ki bodo hrvaške kupce od 22. junija redno vozile v ljubljanski Citypark.

Hrvaški portal Poslovni.hr poroča, da je eden od hrvaških avtobusnih prevoznikov že napovedal posebno linijo iz Dugega Sela in Zagreba proti Ljubljani ter da bo vožnja stala 100 kun (približno 13,5 evra).

V četrtek boste lahko videli, kako bo videti prva trgovina Primark v Sloveniji. Foto: Getty Images

Že od začetka merili tudi na Hrvate

Če so hoteli Hrvati do zdaj nakupovati v Primarku, so se morali tako kot Slovenci zapeljati do Gradca, zato je jasno, da bo Ljubljana zanje veliko ugodnejša.

Tudi pri Primarku so nam potrdili, da so že prej računali na naval kupcev iz Hrvaške, ki bodo zdaj svoj denar namesto v Avstriji zapravljali v Sloveniji. Medtem ko bodo oni k nam hodili po najnovejšo in cenejšo modo, pa se bomo Slovenci k njim za zdaj še vozili po cenejše pohištvo v Ikeo, saj odprtja trgovine priljubljenega švedskega giganta pri nas še ni na vidiku.

Odprtje Primarka bo uradno oznanilo vstop te znamke na slovenski trg. Slovenija bo 12. država, v kateri bo Primark odprl trgovino ter tako ustvaril več kot 200 novih rednih in honorarnih delovnih mest na različnih področjih. Trgovina v ljubljanskem Cityparku se bo razprostirala na dveh nadstropjih in več kot 4.200 kvadratnih metrih.

Preverite tudi: