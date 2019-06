Nike predstavil lutke z oblinami in zanetil vročo debato: so poklon ali potuha? #video

Priljubljena športna trgovina že nekaj časa ponuja kose tudi za dekleta z oblinami, zdaj pa so šli še korak dlje. V eni od svojih trgovin so postavili lutko z oblinami, s čimer so zanetili novo debato o tem, ali so te primerne ali ne.

Nike je v svoji glavni londonski trgovini NikeTown, v nadstropju, ki je posvečeno zgolj ženskam, predstavil lutke z oblinami, ki so naletele na večinoma pozitiven odziv. Celotno nadstropje namreč nakazuje, da so njihovi izdelki namenjeni vsem ženskam različnih velikosti in oblik ter "vsem športnicam", je za CNN razložila predstavnica Nikeja Sarah Hannah.

A ob vsaki takšni potezi se nabere precej komentarjev, češ da znamke s takšnimi kolekcijami zgolj spodbujajo nezdrav način življenja. Enega takšnih je zapisala novinarka časnika The Telegraph, ki je okrcala Nike in njihovo novo lutko:

Nova lutka je debela in se ne pripravlja na tek v svoji sijoči Nikejevi opravi. Saj ne more teči. Bolj verjetno je, da je tik pred diabetesom in na poti do zamenjave kolka. Kakšen cinizem na strani Nikeja.

Tanya Gold: 'The new mannequin is obese, and she is not readying herself for a run in her shiny Nike gear. She cannot run. She is, more likely, pre-diabetic and on her way to a hip replacement. What terrible cynicism is this on the part of #Nike?' https://t.co/51VmvUCxLE — The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2019

Na njen zapis se je hitro odzvalo kar nekaj ljudi, ki menijo, da je šla predaleč in da je Nikejeva poteza primerna.

"Morda pa se pripravlja na tek, da bi bila bolj fit? Sramotenje ljudi na podlagi videza in namigovanje na to, da niso sposobni telovaditi, jih verjetno ne bo pripravilo do tega, da bi začeli."

Or maybe she’s STARTING to run to get a bit more in shape? Shaming people about how they look and implying they’re not capable of exercise is hardly going to make them want to start exercising, is it?! — Pol (@bantam_polly) June 9, 2019

"Ja, naj ne prodajajo oblek nad določeno velikostjo in naj bodo nagi, dokler jih mraz in sram ne prisilita v velikost, ki se od njih pričakuje."

Yes, let’s not sell clothes for anyone over a certain size, let’s just MAKE THEM GO NAKED UNTIL SHAME AND COLD FORCES THEM TO BE THE SIZE I WANT THEM TO BE. jeez — Felicity Morse (@FelicityMorse) June 9, 2019

"Prvič, to je nesramno. Drugič, to so ogabna predvidevanja o zdravju ljudi z oblinami in njihovi telesni pripravljenosti. Tretjič, ***. Četrtič, bravo, Nike, za čudovito lutko. Petič, vitkost ni nujno zdrava."

1) That is rude. 2) That makes gross assumptions about the health of overweight people and their level of fitness. 3) F*** her. 4) Go Nike for this awesome mannequin. 5) Being skinny isn't necessarily healthy. — Kae A Done (@kae_done) June 9, 2019

"Jaz sem suha, a vem, da nisem fit. Velikost, kot praviš, nima zveze s tem."

I'm 'skinny' and yet I know I am unfit. Size, as you say, has nothing to do with fitness. — Sabrina Cox (@WyrmbergSabrina) June 9, 2019

"Saj debeli ljudje tudi telovadijo. Ali ni ravno to tisto, kar hočete doseči?"

That fat people work out too? Isn’t that what y’all fucking want anyway? — “Celia” (@_celia_bedelia_) June 10, 2019

"Mislim, da to pravzaprav spodbuja močnejše ženske k razmišljanju, da so lahko med telovadbo in hujšanjem videti dobro."

I think it actually encourages the plus size women that they can look good while they are working out to loose weight — Sue (@_Shuilin_) June 9, 2019

Tudi ljudje z oblinami morajo nekje začeti

Mnogi so si tako enotni, da ne obstaja le en tip postave in da morajo tudi ljudje z oblinami nekje začeti, pri čemer seveda potrebujejo ustrezno športno opremo. Večina zato pozdravlja Nikejevo potezo.

"Ne vem, zakaj, ampak ob tej Nikejevi lutki se počutim močno."

Idk why but this @Nike mannequin makes me feel so empowered. pic.twitter.com/sWdkPEdfMN — Ashley Stokes (@_AStokes_) June 6, 2019

"Če imaš telo, si lahko športnik. In: predstavitev je pomembna."

If you have a body, you are an athlete. AND: REPRESENTATION MATTERS.@Nike introduces plus-size mannequins to London store https://t.co/GtlBmuXmfn via @CNNStyle — The Chris Mosier (@TheChrisMosier) June 6, 2019

"Nike je v londonski trgovini predstavil močnejše in parašportne lutke, da bi pokazali, da fitnes ni vezan samo na eno velikost."

EMPOWERING: @Nike debuts plus-size and para-sport mannequins at its London’s Oxford Street store in order to show that fitness doesn’t come in just one size. #marketing #sportsbiz (via @designtaxi) pic.twitter.com/F5FqxHwT1w — J.W. Cannon (@cannonjw) June 6, 2019

Ni prvič, da je priljubljena znamka športne opreme pokazala, da ji je mar tudi za ženske z oblinami - pred dvema letoma so že izdali celotno kolekcijo oblačil, primernih za športnice z oblinami.

Kaj pa vi menite o lutkah z oblinami? Super, saj ne obstaja samo en tip postave. 50,00% +

Brez zveze, to je samo potuha. 50,00% +

Preverite tudi: