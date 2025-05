Decathlon je predstavil prenovljeno trgovino v ljubljanskem BTC: športni raj za vsakogar!

Velika vrnitev – večji, boljši, sodobnejši. Športni navdušenci, pripravite se na sprehod, s katerega se ne boste vrnili praznih rok! Decathlon, največja svetovna veriga športnih trgovin, je osvežil svojo podobo in ponudbo v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC. Ta zdaj ponuja še boljšo športno izkušnjo, lažjo izbiro med široko ponudbo izdelkov in bolj navdihujoč postopek nakupovanja. Čaka vas modernizirana in inovativna trgovina, prilagojena vsakemu športnemu navdušencu, ne glede na to, ali ste začetnik, profesionalec ali rekreativec, ki se na športne podvige odpravlja le ob sončnih koncih tedna.

Več kot trgovina – športno doživetje!

Decathlon ni le kraj, kjer kupujete opremo, ampak prostor, kjer se doživlja šport. Prenovljena trgovina je interaktivna, prilagojena testiranju izdelkov in posvetovanju s strokovnjaki. Poleg tega pa Decathlon ponuja znane izdelke, ki so osvojili športnike po vsem svetu – od revolucionarnega šotora 2 Seconds do inovativne potapljaške maske Easybreath.

Foto: Decathlon

Več športa, več izbire, več zabave!

Z več kot 60 tisoč izdelki za več kot 70 različnih športov vam Decathlon prinaša pravi športni raj. Prenovljena in najsodobnejša trgovina Decathlon v Sloveniji zdaj ponuja razširjen asortima in izboljšano uporabniško izkušnjo, hitre samopostrežne blagajne ter izboljšan sistem Click & Collect, kar bo ne glede na vaše želje izboljšalo nakupovalno doživetje.

"Decathlon zagotavlja, da je šport dostopen vsem, tako začetnikom kot profesionalcem. Z novo podobo trgovin in inovacijami, kot so digitalizirane blagajne in program zvestobe, si prizadevamo svojim strankam zagotoviti še boljšo izkušnjo in jim omogočiti boljše doživetje športa," poudarja Stefan Weidlich, vodja trgovine Decathlon Ljubljana BTC.

Foto: Decathlon

Trajnost v središču pozornosti – šport z manjšim ekološkim odtisom

Zaradi vse večje ozaveščenosti o varstvu okolja Decathlon opazni del svojega razvoja posveča okoljsko primerni zasnovi izdelkov. Poleg globalno zastavljenega cilja, da podjetje do leta 2026 vse izdelke proizvaja z manjšim vplivom na okolje, zdaj trgovine ponujajo tudi možnosti izposoje športne opreme in nakupa rabljenih koles. Stranke tako ne izbirajo zgolj kakovosti, ampak tudi prispevajo k ohranjanju planeta.

Slovenija ljubi šport in Decathlon to ve! Decathlonova filozofija športa za vse vključuje otroke, rekreativne športnike in osebe z invalidnostjo ter si prizadeva, da bi čisto vsak izmed nas našel svojo najljubšo športno aktivnost – ne glede na obliko. Z naraščajočim zanimanjem za kolesarjenje, pohodništvo in vodne športe je prenovljena trgovina v BTC svoja vrata ponovno odprla ob ravno pravem času! Decathlonov slogan Ready to play? odlično povzame, kaj Decathlon resnično ponuja – priložnost za gibanje, zabavo in preživljanje kakovostnega časa z ljudmi, ki jih imate radi. Ne glede na to, ali iščete prvo kolo za svojega otroka, opremo za skupne izlete ali pa preprosto želite prebuditi igrivega otroka v sebi, je Decathlon Ljubljana BTC pravi naslov za vas. Igrajte se, raziskujte in ustvarjajte spomine – saj šport ni le gibanje, ampak tudi povezovanje!

