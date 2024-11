Mariborske lutke praznujejo 50 let

Lutkovno gledališče Maribor (LGM) danes začenja praznovanje 50-letnice delovanja, ki ga je naslovilo Pol stoletja lutkovne mladosti. Do torka, ko je Ta veseli dan kulture, bodo uprizorili 12 predstav, ki so jih še posebej zaznamovale. Ob jubileju so postavili na ogled tudi več razstav in izdali knjigo Zgodbe izpod mize kot poklon lutkarstvu.

Za začetek festivalskega obeleževanja 50-letnice so izbrali 28. november, ker je to dan prve premiere po uradni profesionalizaciji gledališča. Za začetek prve poklicne sezone namreč velja 28. november 1974, ko je bila prvič uprizorjena predstava Leteča krava režiserja in likovnega snovalca Bojana Čebulja, ki je bil tudi prvi direktor LGM.

V sodelovanju z Založbo Pivec so ob jubileju izdali Zgodbe izpod mize, ilustrirano knjigo za otroke s priročnikom o zanimivostih iz sveta lutk in njihovi izdelavi avtoric Maše Ogrizek in Darke Erdelji. Knjigo bodo javnosti predstavili v petek v Sodnem stolpu, dan kasneje pa bodo v preddverju LGM odprli delavnico mojstra Jezovška, s katero se poklanjajo lutkovnemu mojstru Antonu Jezovšku.

Del jubilejnega programa je tudi nova svetlobna instalacija Gašperja Bohinca v Minoritski cerkvi z naslovom Fragmenti prostora. Med zadnjimi dogodki v okviru 50-letnice LGM bo odprtje razstave v Trafiki ob Mestnem parku, na kateri bodo predstavili, kako so se skozi zgodovino spreminjali logotipi te lutkovne ustanove.

Lutkovno gledališče Maribor je bilo kot drugo profesionalno lutkovno gledališče v Sloveniji ustanovljeno 8. decembra 1973 z združitvijo dveh ljubiteljskih lutkovnih gledališč v mestu - Lutkovnega gledališča KUD Jože Hermanko Maribor in Malega gledališča lutk DPD Svoboda Pobrežje. Skupno ima v svojem arhivu okoli 240 lutkovnih predstav.

Gledališče je delovalo v prvem nadstropju zgradbe Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, jeseni 2010 pa se je preselilo v prenovljeno stavbo minoritskega samostana na Lentu.