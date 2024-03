Skromen poklic s pomembnim poslanstvom

Lutkarji po vsem svetu danes praznujejo svetovni dan lutk. Mednarodno poslanico je letos napisala lutkovna ustvarjalka Ines Pašić. V njej je opozorila na skromen poklic lutkarja, a obenem na izjemno poslanstvo, saj po njenih besedah animatorji v igrah z lutkami vodijo stare rituale. Slovensko poslanico je napisal igralec in animator Miha Bezeljak.

"Opravljamo enega najskromnejših poklicev. Paradoksalno je, da se kljub temu pogovarjamo, razpravljamo in prepiramo z božanskim svetom (...)," je poslanico uvedla igralka, animatorka in režiserka Ines Pašić. "Vsakokrat, ko lesena glava oživi v naših rokah ali vrvice marionete potrdijo povezavo med vsem živečim, ponovno odkrijemo, da smo protagonisti predstavljene zgodbe. Vsakokrat, ko animirani predmet razkrije spomine, ki bivajo v nas, ali se prikrite skrivnosti prikažejo v igri luči in senc, se naš zgodovinski čas zaobljubi brezčasnosti," je pojasnila.

Foto: STA

Po njenih besedah lutkarji, ki se predajo igri z lutkami, vodijo star ritual. Kot pojasnjuje: "Neotipljivo in nevidno spremenimo v otipljivo in vidno, obenem pa lutkarju in občinstvu omogočimo izkusiti lastno transcendenco."

Miha Bezeljak, član mariborskega Lutkovnega gledališča Maribor, pa je lutkarstvo opisal kot sprenevedav šport z umetniškim rezultatom. Sprenevedav zato, ker je v ospredju lutka in ne lutkar oziroma igralec-animator. Medtem ko animira lutko, se spreneveda, da telo ni njegovo. Da nima telesa. Zaradi pozornosti na lutki ga odmisli, pojasnjuje Bezeljak.

Foto: STA

V poslanici opozarja tudi na fizično naporen poklic: "Lutkarji smo športni umetniki, ker smo na račun življenja lutke prisiljeni marsikaj telesno prenesti. "Zaradi prisilnih drž jokamo za fizioterapevtom. Ker ga nimamo ali ga obiščemo bolj poredko, je uničen karpalni kanal, med predstavo poči ramenska kita, za nekaj časa smo prisiljeni postati levičarji – z lahkoto bi lahko igrali tudi branilca pri odbojki – ročne lutke terjajo svoj davek – pogled gor, kot bi pleskal strop ..." našteva Bezeljak. Obenem tako kot Ines Pavšić poudarja božansko plat lutk in transcendenčno izkušnjo v lutkovnih predstavah.

V Ljubljani bo danes na ogled več lutkovnih predstav. V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo na sporedu lutkovni balet Posvetitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v režiji Matjaža Fariča, malo pozneje pa še otroška lutkovna predstava po predlogi dela Anje Štefan Bobek in barčica v režiji Barbare Bulatović. Lutkovno gledališče Maribor bo gostovalo na festivalu Bobri v Ljubljani s predstavo Alma, Popotne skice gospodične A, ki je nastala po ideji Darke Erdelji in Vesne Vončina. Na druženje z lutkami danes vabijo tudi v muzeju v Hrastniku, na gradu Sevnica pa bodo dan lutk s posebnim programom praznovali v soboto.

