Alja Perne, znana slovenska vplivnica in podjetnica, je prava mojstrica modnega izražanja. Na svojem Instagramu redno navdušuje s prefinjenimi in minimalističnimi stajlingi, ki so hkrati preprosti in primerni za različne priložnosti. Poleg modnega navdiha Alja stoji tudi za svojo lastno blagovno znamko, ki ponuja edinstvene in trajnostne modne kose, skrbno zasnovane z mislijo na kakovost in okolje. Tokrat vam predstavljamo njen jesenski stajling, ki je kot nalašč za vrnitev v pisarno, sproščen septembrski sprehod po mestnih ulicah ali celo za prestižen večerni dogodek.