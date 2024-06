Si želite bolj sijoče kože? Poznamo načine, kako to doseči.

Poleti bodo v ospredju ličila, ki ne bodo obtežila naše kože. Čeprav smo še pred kratkim kožo matirali in skušali skriti svetlikajoče dele, je zdaj sijoč videz še posebej zaželen. Letos bomo namesto pudra v kamnu in pudra za fiksiranje uporabljali takšnega, ki bo našemu videzu dodal sijaj. V tem članku vam razkrijemo, kateri izdelki bodo vašo kožo naredili lepo in sijočo.