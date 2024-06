Trik z ličili, ki bo poskrbel za naraven videz

Poletje je popoln čas, da zažarite s svojim naravnim videzom. Ličila, ki niso preveč vpadljiva, so letos še kako zaželena, obarvani kremi BB ali CC naj bosta lahki, lahko jima dodate tudi bleščice. Senčila naj bodo v nevtralnih barvah in trepalnice naravne, mogoče jim lahko dodate le vodoodporno maskaro. Za pordela lička pa bo poskrbelo rdečilo, ki pa marsikateri ženski predstavlja težave, saj je pravi odtenek, ki se bo zlival z vašim tonom kože, težko najti. Tudi pigmentacija je v velikih primerih slaba, zato smo našli odlično rešitev, ki vas bo navdušila.

Za ta trik ne potrebujete rdečila

Iskanje ličil velikokrat vzame precej časa, še posebej tistih dobrih, saj je na policah ogromno različnih in tudi zelo podobnih izdelkov. To je razlog, da ne vemo, za katerega bi se odločili.

Prenasičen trg z ličili nam velikokrat povzroči nepotreben stres. Foto: Shutterstock

Opažamo tudi podobnost v izdelkih, recimo med rdečilom dražje znamke in rdečilom cenejše znamke – ob skoraj identičnem izdelku je razlika velikokrat le v embalaži in seveda tudi ceni. Pri izbiri bodite torej pozorni, vedno lahko najdete ugodnejšo različico s podobnim učinkom.

Lahko pa svoje rdečilo ustvarite kar doma

Zakaj bi nekaj kupovali, če lahko to naredite sami doma? Prepričani smo, da ima večina žensk v svoji kozmetični omari vlažilno kremo za obraz ter šminko v rožnatem ali rdečem odtenku. Vse, kar morate narediti za popolno rdečilo, je združiti ta dva izdelka.

Vsaka ženska ima v omari vsaj eno vlažilno kremo za obraz. Foto: Shutterstock

Vlažilno kremo združite s svojo najljubšo šminko. Foto: Shutterstock

Kako izdelati rdečilo iz vlažilne kreme in rdeče ali rožnate šminke?

V spodaj pripetem posnetku s TikToka vam razkrivamo trik, ki bo poskrbel za naraven videz in poživel vaš obraz. Ustvarite pordelo kožo v minuti. Ustvarjeno rdečilo bo lahko, sijoče in zelo lepo mazljivo, zato se bo vsekakor prilegalo vašemu obrazu.

Za piko na i dodajte pegice

Pegice na obrazu so letos med poletnimi trendi in vsi tisti, ki jih nimate, si jih lahko ustvarite sami. Potrebujete le rjavo barvico za obrvi ali ustnice, s katero potapkate po nosu in predelu okoli nosu. To bo vašemu končnemu videzu brez dvoma dodalo piko na i.

Naraven videz bo letos še posebej zaželen. Foto: Shutterstock