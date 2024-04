Kako izbrati pravi odtenek rdeče šminke glede na svojo polt?

Rdeča šminka na ženski predstavlja večno klasiko, drznost in moč, ki jo lahko občutite že od daleč. Pravo rdečo šminko, ki bo odgovarjala vašemu tonu kože, pa ni preprosto najti. Veliki večini predstavlja izziv, saj nas šminke v različnih odtenkih in različnih strukturah, ki jih je mogoče najti na trgu, lahko zmedejo. Veliko žensk izbere rdečo šminko v napačnem odtenku, zaradi česar si ustvarijo prepričanje, da jim rdeča barva ne odgovarja. V nadaljevanju boste izvedeli vse, kar morate vedeti, da boste lahko odkrili pravi odtenek rdeče barve zase.

Najprej morate nekaj časa posvetiti ugotavljanju, kakšen ton kože imate. Šele na podlagi tega boste lahko ugotovili, kakšen odtenek bo najprimernejši za vas.

Različni odtenki kože Foto: Shutterstock

Zelo svetla koža

Če je vaša koža zelo svetla, poiščite odtenke rdeče z modrimi podtoni in koralnimi toni. Hladnejši odtenki bodo dopolnili tone svetlejše kože. Primerna bi bila šminka znamke Guerlain v odtenku Insolence ali pa ugodnejša različica znamke Revolution v odtenku Gingy.

Fotogalerija 1 / 2

Svetla koža

Izberite rdečo, ki vsebuje tone modre barve. Takšen odtenek bo poskrbel za kontrast z rožnatimi toni svetle kože in vaše ustnice bodo izstopale. Odlična izbira bi v tem primeru bila Dior Rouge v odtenku 999 ali pa Chanel Rouge Allure v odtenku Pirate. Če iščete cenejšo različico, bi bila primerna šminka znamke Maybelline Color Sensational v odtenku Hollywood red.

Fotogalerija 1 / 3

Oliven ton kože

Na kožo z zelenim podtonom najlepše pristajajo oranžno-rdeči odtenki. Izberite sijočo teksturo namesto mat, da bo šminka bolj izstopala. Izberete lahko šminko znamke MAC v odtenku Lady Danger ali pa na primer Clinique v odtenku Ruby Pop.

Fotogalerija 1 / 2

Srednji toni kože

Za vas bodo najprimernejši odtenki s koralnimi toni in odtenki slive, saj se zlata in rumeno tonirana koža najlepše poda s toplejšimi, oranžno pigmentiranimi odtenki ali pa z živimi odtenki vina. Takšne šminke so na primer znamke Clarins v odtenku Joli Rouge ali Guerlain v odtenku Classic Red.

Fotogalerija 1 / 2

Temna koža

Če je vaša koža temna, poiščite globoko rdeče odtenke, ki imajo modre podtone. Topla koža v kombinaciji s hladnimi modrimi toni je videti fantastično. Bodite pazljivi, da vaša šminka ne bo imela oranžnih odtenkov. Izberite šminko Bobbi Brown v odtenku Red Carpet.

Fotogalerija 1 / 2

Zelo temna koža

Vaša koža se prilagaja vsem odtenkom na paleti. Izbirate lahko med živimi odtenki in tudi hladnimi. Če boste izbrali živo paleto, je odličen primer šminka znamke Nouba v odtenku 06. Še več primernih odtenkov lahko najdete tudi pod znamko Mac, ki ponuja široko paleto vseh barv.

Fotogalerija 1 / 2

