Sezona krznenih plaščev se je začela: kakšni bodo letos v trendu?

Krzneni plašči so letos ponovno v središču pozornosti, saj prinašajo pridih luksuza in elegance. Letos so krzneni plašči v modi na več načinov, kar omogoča izbiro med različnimi stili, barvami in materiali, ki ustrezajo različnim okusom. V nadaljevanju vam razkrijemo, kateri so letos najbolj priljubljeni.

Umetno krzno namesto pravega

Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o pravicah živali, kar je privedlo do večje priljubljenosti umetnega krzna. Modne znamke, kot so Stella McCartney, Gucci in druge luksuzne znamke, že več let prisegajo na uporabo visokokakovostnega umetnega krzna, ki posnema videz in občutek pravega krzna. Letos bo umetno krzno še bolj v ospredju, predvsem v živahnih barvah in z drznimi vzorci, ki bodo dodali dinamičnost zimskim stajlingom.

Živahne barve in vzorci za drzne

Čeprav so naravne barve krzna, kot so bež, siva in rjava, še vedno priljubljene, bodo letošnji trendi vključevali tudi žive in vpadljive barve. Svetlorožnata, smaragdno zelena, električno modra in celo neonski odtenki bodo poskrbeli za drzen videz.

Vintage stil ostaja v modi

Letos se vrača tudi vintage estetika, saj se vedno več ljudi navdušuje nad modnimi kosi iz preteklosti. Krzneni plašči, ki spominjajo na modne ikone prejšnjih desetletij, kot so plašči iz šestdesetih in sedemdesetih let, bodo izjemno priljubljeni. Kroji so nekoliko širši in daljši, z velikimi ovratniki, ki dodajajo pridih glamurja in elegance.

Dolgi krzneni plašči

Plašči iz krzna so že nekaj sezon na modnih brveh, letos pa se trend nadaljuje s še večjo intenzivnostjo. Dolgi krzneni plašči, ki segajo do gležnjev ali celo nižje, zagotavljajo toplino in eleganten videz. Ti plašči so odlični za kombiniranje z minimalističnimi oblačili, saj dodajo nekaj posebnega in luksuznega vsakemu stajlingu.

