Sestri Šušnjara: Večina žensk ima že zdaj skoraj vse, kar potrebuje #video

Nina in Maja Šušnjara sta pripravili delavnice, v katerih bosta udeleženke učili o odgovorni modi in lepoti ter jim pomagali najti osebni slog. Foto: Nisa Zavašnik

Sestri Maja in Nina Šušnjara, cenjeni vsaka na svojem področju, sta združili moči in pripravili posebno delavnico za ženske, ki potrebujejo pomoč pri iskanju lastnega osebnega sloga.

Modna oblikovalka Nina Šušnjara in mojstrica ličenja Maja Šušnjara sta priznani sestrski estetski tandem, ki sta po desetih letih nabiranja izkušenj vsaka na svojem področju zdaj končno združili moči v eno delavnico.

V njej bosta udeleženke naučile vse, kar morajo vedeti, da si bodo lahko ustvarile lasten osebni slog - od ličenja do izpopolnjene garderobe.

"Trendi v osnovnem pomenu so preteklost"

Sestri se bosta tega lotili predvsem trajnostno in z vodilom, da je osebni slog neodvisen od trendov. "Trendi v osnovnem pomenu so preteklost. Sedaj so v 'trendu' unikatni ljudje, ljudje, ki so v simbiozi sami s seboj in svojim jazom in se ne podrejajo trenutnim smernicam na vsakem koraku," pravita.

Tisti, ki to dosežejo, kmalu ugotovijo, da marsičesa sploh ne potrebujejo, so srečni in osvobojeni, pravita. "Točno vedo, da ko si nekaj zaželijo, to izhaja iz pravega razloga."

Najhuje je, da je velikokrat nakup sam sebi namen. Nakupovanje zaradi nakupovanja. Tako kupljeno oblačilo po navadi ostane v omari še z etiketo leta po tem. Ali šminka, ki ji še nedotaknjeni poteče rok uporabe, ker enostavno ni prišel dan, ko bi si jo zares želele nositi.

Do takšnih situacij prihaja, ker se nakupovanja lotevamo na napačen način, iz napačnih razlogov in namenov, pravita. "Težko je v poplavi vsega najti svoj osebni stil, ker si moramo vzeti čas, da se ozremo vase, ampak ko nam enkrat uspe, je lažje balastu reči ne, ker potem bomo znali izluščiti bistvo in izbirati."

In prav slepo sledenje trendom, ki se pravzaprav spreminjajo praktično iz dneva v dan in v največji meri predvsem zaradi ustvarjanja potrebe po kupovanju novih izdelkov, je največja napaka, ki jo ljudje delajo pri osebnem slogu, razlagata. "Tega se je treba zavedati, ob tem pa ohraniti zdravo mero razuma in lastne presoje."

Nina in Maja trenutno načrtujeta tri delavnice, v vsaki bosta znanje predajali 15 udeleženkam. Ena delavnica bo trajala tri ure in bo stala 69 evrov. Foto: Nisa Zavašnik

Delavnice sta pripravili zaradi velikega povpraševanja, pri čemer se največkrat pojavlja eno in isto vprašanje: Kakšen naj bo moj stil? Foto: Nisa Zavašnik

Težava je v preobilju stvari in zasičenosti z nasveti

Tako Nina kot Maja se vsaka z znanjem s svojega področja strinjata, da je pri večini ljudi težava v preobilju stvari in v zasičenosti z nasveti, trendi, informacijami, kaj je zdaj lepo, kaj je moderno, kaj je prav in kaj narobe. To govorita iz lastnih izkušenj, pravita.

"Nihče pa med vsem tem ne vpraša, kaj bi bilo všeč tebi? Kako pa se ti najlepše počutiš? In potem se zgodi, da več niti ne vemo." Prav takšne odgovore bo dala delavnica, in "ne tistih, ki nam jih vsiljujejo prek oglasov," dodajata.

Hkrati pa si želita ženske naučiti bolj trajnostno razpolagati s svojimi modnimi kosi in ličili, saj sta tako lepotna kot modna industrija veliki onesnaževalki okolja, pri čemer potrošniki igrajo ogromno vlogo "s svojim nespametnim nakupovanjem".

"Ena od težav, s katero se večina nas srečuje, so tudi polne omare oblačil in polne torbice ličil, pa kljub temu še vedno 'ubogamo' in se poslušno odpravimo po še eno šminko in še eno krilo."

Rešitev ni v kopičenju novih stvari in neskončno veliki zalogi, temveč je pomembno, da imamo osnovne, prave in kakovostne izdelke, s katerimi lahko ustvarimo čim več, jih čim dlje uporabljamo in jih lahko tudi prilagajamo. Ob tem verjameva, da ima večina žensk doma že zdaj skoraj vse, kar potrebuje.

Zato bo glavna tema Ninine in Majine delavnice pametnejše in odgovornejše nakupovanje, pri čemer bosta vsaki udeleženki predali seznam osnovnih kosov oblačil in ličil. "To je osnova, ki zadostuje in je popolnoma dovolj, lahko pa je samo dober in stabilen temelj za nadaljnjo nadgradnjo."

Pri tem zagovarjata nakup kakovostnih izdelkov, kar pa ne pomeni nujno najdražjih. "Vsak zase ve, kakšen je njegov finančni okvir, zato na področje 'samo najdražje je najboljše' ne zahajava, ker je to zelo relativno in pravzaprav ne drži."

Udeleženke bosta naučili, kako prihraniti čas in denar s pravimi izdelki v svoji omari in kozmetični torbici. Foto: Nisa Zavašnik

"Osebni slog je edinstvena oblika osebnega izražanja in neverbalne komunikacije," pravita sestri. Foto: Nisa Zavašnik

Osebni stil je nekaj, kar lahko prilagajamo spremembam v življenju

Ob tem pa dodajata, da je spreminjanje osebnega sloga povsem normalen proces ter da nas ne bi smela peči vest, ker nam kosi, ki smo jih nosili pred leti, niso več všeč.

"To, kar nam je bilo všeč nekdaj, nam ni nujno več všeč danes. Velikokrat se celo zgodi, da obstanemo na mestu, ker ne vemo, kaj in kako bi lahko drugače. Tudi osebni stil je nekaj, kar lahko prilagajmo spremembam v življenju. Tako glede na našo osebnost, ki z nami skupaj raste in se razvija, kot tudi glede na življenjske okoliščine in situacije, v katerih smo."

Pri iskanju osebnega stila je pomembnih več vidikov, razlagata:

V čem se dobro počutimo,

kaj nas navdihuje,

kaj za nas funkcionira.

Zato bo šlo pri delavnicah za individualen pristop, čeprav bo ena delavnica štela 15 udeleženk. "Z osebnim stilom se bomo spopadle prek spoznavanja lastnega tipa postave, oblike obraza, uporabe barv tako v modi kot lepoti." Pot bodo začele skupaj, razvijala in oblikovala pa jo bo vsaka udeleženka zase, saj "lahko osebni stil pride samo iz vsake posebej."

Osebni slog je edinstvena oblika osebnega izražanja in neverbalne komunikacije. To je odlično orodje, ki govori vašo zgodbo in s katerim se predstavljate svetu skozi vizualno podobo. Prvi vtis je v tem hitrem svetu zelo pomemben in zato naj vas predstavlja na najboljši možen način.

Sestri Šušnjara bi ženske in naslednje generacije radi naučili, naj ostanejo zveste sebi ter naj bodo selektivne pri "uboganju" nasvetov. "Naj se učijo od pravih strokovnjakov in naj bodo pametni potrošniki. Naj izbirajo same in naj tega zanje ne počnejo velike korporacije."

