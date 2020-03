Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena najboljših teniških igralk na svetu se je že pred časom lotila mode in gradnje lastne kolekcije, zdaj pa se je odločila, da hoče s svojim modnim udejstvovanjem narediti še kaj več. Pomagati pri reševanju planeta.

Serena Williams je na zadnjem newyorškem tednu mode predstavila svojo zadnjo kolekcijo s podpisom S by Serena, kar so pospremili številni priznani obrazi iz sveta mode, med njimi tudi urednica ameriškega Voguea Anna Wintour in modni novinar André Leon Talley.

A pomladna kolekcija legendarne teniške igralke ni posebna zgolj zaradi zvezdniškega podpisa, temveč tudi zato, ker je vanjo vključila vegansko usnje.

"Zdi se mi, da se pobija čisto preveč živali in ne naredimo ničesar, da bi rešili planet," je razložila 38-letna športnica in še dodala, "da bi lahko vsak prispeval in naredil nekaj, da pomaga". Prav to je bil njen navdih za vključitev veganskega usnja, pravi.

Serenini utrinki z modne revije:

Nova kolekcija kot modni potni list

Nova kolekcija je sestavljena iz oblek klasičnega kroja, hlačnih kostimov in pajacev, ki jih poleg veganskega usnja zaznamujejo tudi drzni potiski živalskih vzorcev. Sereni je še posebej všeč žirafji, za katerega pravi, da bo nadomestil leopardjega, je razkrila za Vogue.

Navdih za novo kolekcijo je našla v potovanjih in predvsem v Afriki, zato je kolekcija nekakšen "modni potni list", pojasnjuje.

Kolekcija je polna barv in različnih živalskih potiskov. Foto: Getty Images

Kolekcijo sta si ogledali tudi dve izmed najpomembnejših imen v svetu mode: Anna Wintour in André Leon Talley. Foto: Getty Images

Novo kolecijo S by Serena zaznamujejo barve, živalski potiski in kosi iz veganskega usnja. Foto: Getty Images

Z možem sta velika zagovornika veganstva

Sicer pa je Serena že nekaj časa glasna zagovornica veganske prehrane in se tudi sama večinoma prehranjuje s hrano rastlinskega izvora. Tako je začel razmišljati tudi njen mož, ustanovitelj Reddita Alexis Ohanian, ki je "vegansko razodetje", kot temu pravi sam, doživel, ko je izvedel, da pričakujeta otroka. "Takrat me je zadelo, da nočem biti nezdrav in lenoben oče, ko bo hotela Olympia igrati nogomet na našem vrtu."

Veliko se je zanj spremenilo tudi, ko je videl še nedokončano različico dokumentarnega filma The Game Changers, ki govori o rastlinski prehrani med profesionalnimi športniki. Dokumentarec ga je tako navdušil, da je postal izvršni producent.

Eden od producentov tega filma je tudi Novak Đoković, ki svoj uspeh pripisuje rastlinski prehrani, v filmu pa se pojavi Arnold Schwarzenegger, eden najslavnejših bodibilderjev na svetu, ki je nekoč pojedel od deset do petnajst jajc na dan in kar 250 gramov beljakovin in je zdaj velik zagovornik veganstva.

Serena in Alexis septembra lani na premieri filma The Game Changers. Foto: Getty Images

