Poletna nega las: tako bodo tudi v vročih dneh mehki in sijoči

Poletni dnevi so resnično prijetni, a za naše lase včasih ne tako zelo. Zaradi toplote, vlage in gostote zraka nam velikokrat ne stojijo tako, kot smo si zamislili. Razkrivamo vam nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali ohraniti vaše lase mehke in sijoče tudi ob vročih dneh.

Zaščitite svoje lase pred soncem

Sončni žarki ne ogrožajo le vaše kože, ampak tudi lase, zato jih je treba pravilno zaščititi. To lahko storite z zaščitnim serumom ali sprejem za lase, ki bo poskrbel, da bodo vaši lasje zaščiteni. Lahko pa se odločite le za pokrivalo, kot so klobuki ali šali, in s tem preprečite, da bi močni sončni žarki prodrli do vaših las.

Pred soncem ne zaščitite le kože, ampak tudi lase. Foto: Shutterstock

Poskrbite za hidracijo

Zagotavljanje ustrezne hidracije je pomembno ne le za vaše splošno počutje, temveč tudi za vaše lase. Poznamo dve vrsti hidracije, notranjo in zunanjo. Notranja pomeni pitje tekočine, s tem zagotovite hidracijo telesa in las od znotraj. Zunanja hidracija pa vključuje izdelke za vlaženje. Ponavadi takšni izdelkii vsebujejo aloe vero, glicerin ali hiarulonsko kislino.

Skrb za hidracijo je v poletnih dneh še posebaj pomembna. Foto: Shutterstock

Uporaba balzama bo poskrbela za mehkobo

Poleti lasje velikokrat postanejo suhi, zato je dobro v svojo rutino vključiti izdelke za globinsko nego. Ta bo pripomogla k obnavljanju. Poiščite hranilne maske in balzame, ki vsebujejo naravna olja, kot so arganovo olje, kokosovo olje ali karitejevo olje.

Globinska nega las je poleti še posebaj pomembna. Foto: Shutterstock

Razčesavanje z glavnikom lahko naredi veliko spremembo

Ste se že vprašali, kako rezčesujete svoje lase? Pomembno je, da smo nežni in da ne poskušamo spraviti krtače čez vozlje na silo, saj jih s tem prelomimo ali pretrgamo. Pametno je uporabljati glavnik s širokimi zobmi, ki poskrbi, da boste po laseh nežno drseli, brez da bi jih pretrgali. Postopek razčesevanja je priporočljivo začeti pri konicah in ne pri vrhu glave.

Pri razčesevanju bodite nežni. Foto: Shutterstock

Uživanje vitaminov in proteinov je ključno

Naš zunanji videz v veliki meri izhaja iz našega notranjega, bolj zdravo kot živimo, lepši so koža, lasje, nohti in ostalo. Pomembno je, da je prehrana uravnotežena, da vsebuje dovolj vitaminov in mineralov. Za lase pa je še posebaj pomembno, da pojemo dovolj proteinov, ki so del naših las, zato poskrbite, da so na vašem jedilniku sestavine, ki jih vsebujejo. To bo pripomoglo, da bodo vaši lasje močnejši.

Poskrbite, da boste čez dan zaužili dovolj vitaminov. Foto: Shutterstock

Redno masirajte lasišče

Tudi masaša lasišča je pomebna, vključite jo lahko že v samo umivanje las ali pa to naredite s pomočjo raznih olj, kot je recimo rožmarinovo. Vendar pa bodite pri uporabi le teh pazljivi, saj si lahko s pretiravanjem prej škodite kot koristite.

Pri masaži lasišča lahko uporabite tudi različna olja. Foto: Shutterstock

