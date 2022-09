Online vadbeni program, za katerega se odločijo številne Slovenke

Najti nekaj časa zase se včasih zdi nemogoča naloga – celo takrat, ko gre za tako pomembne zadeve, kot je naše dobro počutje. Skoraj vsak se je že kdaj spustil v bolj ali manj zdrave prehranjevalne navade ali se vključil v različne vadbene programe. Vse v želji po dobrem počutju in tudi fit videzu. A za dosego ciljev je potrebno vztrajanje, motivacija in seveda čas, ki ga temu posvečamo. Vse prevečkrat se zgodi, da se dejansko ne držimo novih režimov prehranjevanja ali urnika vadb, ker te od nas zahtevajo ali preveč našega časa ali prevelike spremembe v načinu preživljanja vsakdana.

Foto: Shutterstock

Fit Akademija 8 je ustvarjena po meri (pre)zaposlenih žensk Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič že osmič zapored pripravlja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki se začne 3. oktobra. Program vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. Poleg praktičnih nasvetov v Fit Akademiji pridobite ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev, ki vam bo pomagalo na preprost način v življenje vpeljati novo rutino. To je program, ki z vloženim trudom prinaša zagotovljene rezultate.





Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga priporoča že 40 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo. Tukaj preverite nekaj njihovih priporočil.

Trener, ki je na voljo, ko imate vi čas

Morda ste v preteklosti že razmišljali o sodelovanju z osebnim trenerjem, pa ste na koncu prišli do zaključka, da nimate ne časa ne denarja za tovrstne treninge. Ali ste morda pomislili na spletnega trenerja? Fit Akademija 8 vam ponuja najboljše iz obeh svetov – nizko ceno in trenerstvo takrat, ko imate vi čas. Namesto da bi morali svojo rutino prilagoditi času, ko je trener na voljo, vam Fit Akademija 8 omogoča vadbo in jedilnike, ki si jih prilagodite glede na vaše cilje in potrebe.

Strukturirana je na način, da ji lahko sledi čisto vsak posameznik, ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Vsebuje najučinkovitejše vaje za preoblikovanje telesa in dokazano prinaša rezultate. Intenzivnost treningov se tedensko stopnjuje oz. se stopnjuje glede na vašo pripravljenost.

Program so pripravili kvalificirani trenerji in strokovnjaki s področja prehrane in je z vsako akademijo še bolj izpopolnjen. Motivacijska skupina bo pripomogla k temu, da boste ostali na pravi poti, in vas motivirala v primeru, da bi želeli odnehati. Program je prilagojen vašemu času in osebnim ciljem.





Fit Akademija 8 je zasnovana tako, da lahko tudi najbolj zaposleni brez težav spremenijo svoje navade in nov slog življenja vnesejo v svoj zapolnjen urnik. Vsebine so razdeljene po praktičnih sklopih, tako da se med vsebinami hitro znajdete. Treninge lahko po intenzivnosti in času prilagajate glede na počutje, energijo in čas, ki ga imate na voljo. Navodila so praktična in jasna, tako da boste z njimi pridobljeno znanje preprosto prenesli v prakso. S pripravljenimi jedilniki in nakupovalnimi seznami pa boste prihranili ure "brskanja" po spletu ali med policami trgovin in razmišljanja o tem, kaj skuhati.

Prednosti Hit Akademije 8

Vsak pri sebi se zagotovo zaveda, da bi lahko marsikaj spremenil pri svoji prehrani oz. v svoj način življenja vključil več gibanja. Če se sami tega lotimo, izgubimo veliko časa in energije, poleg tega ni nujno, da so rezultati zagotovljeni. Z obiski fitnes centrov poleg večjih finančnih izdatkov svoj čas prilagajamo treningom, kar pomeni, da kakšen trening vmes tudi izpustimo.

Patricia Pangeršič je z ekipo strokovnjakov razvila program, ki ga je mogoče prilagajati osebnim ciljem in času, ki ga imate na voljo. Pomaga vam, da se osredotočite na kritične dele telesa, pa naj gre za izgubo odvečnih kilogramov ali pridobivanje mišične mase. Pri treningih in prehrani boste sledili preizkušenim metodam, ki zagotavljajo rezultate. To potrjuje tudi več kot 40 tisoč uporabnic, ki so s Fit Akademijo pridobile želeno postavo in dobro počutje. Odlično pri Fit Akademiji 8 je tudi to, da je časovno povsem prilagojena vam – delate kadarkoli in kjerkoli želite. Do vadbenih rutin in jedilnikov boste lahko dostopali na telefonu, tablici ali računalniku, ne glede na to, kje ste.

Prednost Fit Akademije je tudi v tem, da je cenovno dostopna širokemu krogu. Za ceno 27,90 evra dobite program, ki je sicer vreden 650 evrov. Dobili pa boste strokovno vodenje pri izvajanju treningov in že pripravljene jedilnike, ki jih lahko povsem prilagodite vašim ciljem. Rezultati so povsem primerljivi z dragimi osebnimi treningi in svetovanjem za prehrano, če le redno sledite programu. Konec koncev ne more nihče trenirati namesto vas. Če boste predani programu Fit Akademiji 8, boste prve rezultate lahko opazili že po štirih tednih. To pa je zagotovo odlična motivacija, da vztrajate do končnega cilja. V knjižici Fit meseca boste lahko natančno spremljali svoj napredek.

Preverite izkušnje udeleženk Fit Akademije:

Zagotovite si prilagodljiv in cenovno dostopen program že danes. Trenirati lahko začnete že 3. oktobra oz. takrat, ko vam čas dopušča. Ob nakupu programa dobite neomejen dostop do vsebin za vedno.

S Fit Akademijo 8 do zastavljenih ciljev že to jesen Program vam omogoča izbiranje med vodenimi treningi: na lažji stopnji (brez pripomočkov),

na težji stopnji (s pripomočki),

vodeni plesni treningi,

joga praksa,

vodeni treningi v paru. Prejmete pa tudi: knjižico FIT Mesec za lažje spremljanje napredka,

več kot 80 zdravih in okusnih receptov,

nakupovalne sezname,

dostop do zaprte FIT-skupnosti več tisočih zagnanih deklet. PRIJAVITE SE ZDAJ

To je ključ, da pridobite in obdržite lepo postavo: