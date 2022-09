Akademija, kjer mimogrede poskrbijo za vašo lepšo postavo

Jesen je idealen čas za nov začetek. Poletje se poslavlja in v tem času smo se mogoče vsi malce razvadili in pozabili na zdravo prehranjevanje in redno vadbo, kar se seveda pozna tudi pri počutju. Ali tudi vam primanjkuje energije, ste si nabrali kak odvečen kilogram, ste se ujeli v nepravilne vzorce prehranjevanja in vam manjka motivacije za redno gibanje? Potem je Fit Akademija z znano slovensko osebno fitnes trenerko Patricio Pangeršič pravi vadbeni program zate.

Dosezite svoje osebne cilje kar v udobju svojega doma.

Zdaj je pravi čas, da naredimo korak do prve spremembe, čeprav se nam zdi, da se jeseni ni treba toliko ukvarjati z doseganjem želene postave in boljše kondicije. A ustanoviteljica Akademije pravi: "V vseh letih svoje kariere sem videla, da moramo točno v takšnih trenutkih, ko nimamo zastavljenih jasnih in trdnih ciljev, narediti korak naprej." Fit Akademija je natanko ta korak, ki nam bo pomagal spremeniti svoje življenje tako, da bomo bolj zadovoljni, polni energije in pripravljeni na nove izzive.

Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič že osmič zapored pripravlja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom prinaša zagotovljene rezultate. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom. Priporoča ga že 40 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo. Fit Akademija je v svojih preteklih izdajah že več kot 40 tisoč osebam pomagala izboljšati življenje, spremeniti postavo in prehranske navade. Prijave na naslednji cikel vadb, ki se začnejo 3. oktobra, so že odprte. PRIJAVITE SE ZDAJ

Do sanjskega cilja kar v domačem udobju

Dosezite svoje osebne cilje s Fit Akademijo 8, ki jo izvajate v udobju svojega doma. Za vadbo ne potrebujete veliko prostora – za vadbo na lažji ravni pa celo nobenih vadbenih pripomočkov! Cilje boste dosegle z nekaj vztrajnosti in veliko pomoči ustanoviteljice programa in podporne skupine.

Fit Akademija vključuje štiritedenski vadbeni program v dveh različnih zahtevnostnih stopnjah.

OSNOVNI PROGRAM: Začetnice se bodo razveselile lažjih vaj, ki jih bodo na začetku lahko premagovale z minimalno vloženega truda. To je pomembno, saj začetno pretiravanje lahko vodi do upada motivacije, preutrujenosti in poškodb, kar lahko marsikoga odvrne od nadaljnjih vadb.

NAPREDNI PROGRAM: Na voljo je tudi napredni vadbeni program, ki bo vse "fitke" popeljal bliže novim zmagam. Struktura celotne FIT Akademije je zasnovana tako, da ji lahko sledi čisto vsak posameznik, ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Primerna je tako za popolne začetnike kot tudi za izkušene športnike.

Program je primeren za nove udeleženke ter vse tiste, ki so že kdaj prej preizkusile ta inovativni pristop spreminjanja življenjskih navad. Z nadaljevalnim vadbenim programom boste veliko bližje najboljši formi svojega življenja.

V PARU: Vadba v paru je zabavnejša, zato so zasnovali tudi kratke in učinkovite vodene treninge za pare, tako da boste lahko s partnerjem ali prijateljico oziroma prijateljem svoje telo preoblikovali s skupnimi močmi.

JOGA in PLES: V Fit Akademiji 8 je na voljo tudi vodena joga s priznano in izkušeno Špelo Šolaja. Dodali so tudi plesne treninge, ki jim bodo lahko sledile tudi začetnice.

S pravo prehrano je cilj lažje dosegljiv

Samo trening ne bi bil tako učinkovit, če ne bi rednemu gibanju dodali tudi uravnoteženo prehrano. Fit Akademija 8 vključuje ogromno zdravih in okusnih receptov za zajtrk, malico, kosilo ter večerjo, ki ne vključujejo nikakršnih prehranskih dodatkov. Obroke s posameznih jedilnikov po želji tudi spreminjate po navodilih, ki jih prejmete, tako da v primeru dolgotrajnejše uporabe jedilnikov ne bo postalo monotono. Vsi jedilniki so sestavljeni na način, da jih enostavno lahko prilagodite svojemu cilju – tako boste tudi razumeli, zakaj in koliko morate pojesti glede na cilj, ki ga želite doseči.

Program vključuje tudi nakupovalne sezname z enostavnimi in cenovno dostopnimi sestavinami, ki vam bodo prihranili ogromno časa (in tudi kakšen evro), saj boste v trgovini točno vedeli, kaj kupiti.

V posebni knjižici Tvoj Fit mesec pa boste lahko sledili svojemu napredku. Z udeležbo v Fit Akadeimiji 8 (FA8) lahko poleg dobrega počutja v svojem telesu dobite tudi dobro mero samozavesti in veliko volje do življenja, saj Akademija ponuja tudi članstvo v močni podporni skupnosti. Vse udeleženke FA8 bodo po e-pošti prejele povabilo za pridružitev skupini, ki kar prekipeva od spodbud, pozitive in medsebojne podpore.

Foto: Shutterstock

Na enomesečno potovanje se lahko podate že 3. oktobra. Če nimate časa začeti takoj po urniku, lahko program opravite tudi kadarkoli kasneje. Skupna vrednost celotnega programa je vredna 650 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit Akademijo in se pridružite 40 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom dosegle želene cilje. PRIJAVITE SE ZDAJ