To je morda razlog, da vam ne uspe izgubiti odvečnih kilogramov

V želji po lepo oblikovanem telesu smo pripravljeni preizkusiti vse možne diete, treninge in programe, ki obljubljajo vrhunske rezultate. Te morda resda hitro dosežemo, a kilogrami se kot bumerang vrnejo, ko se tudi sami vrnemo na stare tirnice. Skrivnost tega, da lepo oblikovano telo tudi obdržimo, ni v strogih dietah in prenapornih treningih, pač pa v spremembi življenjskega sloga in vzdrževanju zdravih rutin. Prav to v svoji, zdaj že osmi Fit Akademiji poudarja tudi ustanoviteljica uspešnega programa Patricia Pangeršič. Fit Akademijo priporoča že več kot 40 tisoč Slovenk, ki so z njo dosegle čudovito postavo, dobro počutje in samozavest.

Program, ki ga prilagajate vašim željam in potrebam Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič že osmič zapored pripravlja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki se začne že 3. oktobra. Program je strukturiran na način, da mu lahko sledi čisto vsak posameznik, ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Primeren je tako za popolne začetnike kot za izkušene športnike. Fit Akademija 8 vsebuje najučinkovitejše vaje za preoblikovanje telesa, ki po izkušnjah udeležencev dokazano prinašajo rezultate. Intenzivnost programa se tedensko stopnjuje oz. se stopnjuje v skladu z vašo pripravljenostjo. Program vsebuje še vsakodnevno motivacijo ter nasvete za zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. Poleg praktičnih nasvetov boste pridobili ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev, ki vam bo pomagalo na enostaven način v življenje vpeljati novo rutino.





Ko začnete s treningi, ne pozabite na ustrezno prehrano

Začetek jeseni je pogosto čas, ko po po dolgem poletju brez konkretne telovadbe, zopet obujemo športne superge in pričnemo s svojo najljubšo vadbo v upanju, da nam "izbriše grehe", ki smo jih zagrešili, ko je bila telesna aktivnost na stranskem tiru. Pri tem pogosto pozabljamo, da je ob bolj ali manj intenzivnih treningih treba poskrbeti tudi za to, da utrujene mišice nahranimo in jim pomagamo pri regeneraciji. Le tako lahko izboljšamo svojo fizično pripravljenost in napredujemo pri treningih. To je pot, ki prinaša želene rezultate.

Poleg telesne aktivnosti je tudi prehrana bistveni del, ko je naš cilj preoblikovati telo oz. shujšati. V jedilnike vključujmo dovolj pisane zelenjave in sadja, polnovrednih živil, beljakovin in zdravih maščob. To ne pomeni, da se držimo strogih omejitev, se popolnoma izogibamo sladkih pregreh, pač pa pomeni le bolj zdravo izbiro in zmanjšanje vnosa nepotrebnih sladkorjev, osiromašenih živil in predelane hrane.

S Fit Akademijo 8 do zastavljenih ciljev že to jesen Program vam omogoča izbiranje med vodenimi treningi: na lažji stopnji (brez pripomočkov),

na težji stopnji (s pripomočki),

vodenimi plesnimi treningi,

joga prakso,

vodenimi treningi v paru. Prejmete pa tudi: knjižico FIT mesec za lažje spremljanje napredka,

več kot 80 zdravih in okusnih receptov,

nakupovalne sezname,

dostop do zaprte FIT skupnosti več tisočih zagnanih deklet.

Fit Akademija 8 vključuje 80 zdravih in okusnih receptov za zajtrk, malico, kosilo ter večerjo, ki ne vključujejo ne prehranskih dodatkov ne zahtevnih sestavin. Obroke s posameznih jedilnikov lahko tudi spreminjate po navodilih, ki jih prejmete, tako vam tudi v primeru dolgotrajnejše uporabe jedilnikov ne bo postalo dolgčas.

Vsi obroki so takšni, da za pripravo ne potrebujete posebnega kuharskega znanja in so pripravljeni zelo hitro. Veliko obrokov lahko pripravite tudi vnaprej. Jedilniki so sestavljeni na način, da jih enostavno lahko prilagodite lastnemu cilju – tako boste tudi razumeli, zakaj in koliko morate pojesti glede na cilj, ki ga želite doseči.

Poleg jedilnikov v programu Fit Akademija 8 dobite tudi nakupovalne sezname z enostavnimi in cenovno dostopnimi sestavinami, ki vam bodo prihranili ogromno časa (in tudi kakšen evro), saj boste v trgovini točno vedeli, kaj kupiti.

Kombinacija uravnotežene prehrane in treningov zagotovi rezultate že v štirih tednih

Fit Akademija je sestavljena na način, da lahko uporabljate le treninge ali le jedilnike in bodo prav tako vidne spremembe na vašem telesu. Vendar je za optimalne rezultate priporočljiva kombinacija obojega. S pomočjo vodenja dnevnika boste lahko spremljali vaša prizadevanja in uspešnost. Vsak doseženi manjši cilj bo v vas vzbudil občutek zmage in vas motiviral, da se trudite naprej.

Morda se sliši neverjetno, a zadovoljne udeleženke preteklih Fit Akademij poročajo o prvih rezultatih že po dobrem mesecu. Samo začnite in kmalu bodo vidne majhne spremembe, ki vas bodo postopoma pripeljale do zastavljenega cilja.

Preverite izkušnje udeleženk Fit Akademije:

