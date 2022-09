Izkušnje udeleženk Fit Akademije: v 30. dneh do lepše postave in boljšega počutja

Vsaka, ki se spopada z odvečnimi kilogrami, je najverjetneje že kdaj poskusila katero od priljubljenih diet, ki jih najdemo na spletu, ali s programom, ki ji ga je priporočila prijateljica. A kar zadeva izgubo kilogramov oz. preoblikovanje telesa lahko hitro ugotovimo, da dieta ali program pri eni deluje pri drugi pač ne, zato je vsaka zgodba o hujšanju edinstvena. Vse pa imajo skupno točko – odločnost ter trdo delo –, in to je tisto, kar lahko vidimo v navdihujočih zgodbah o preoblikovanju postave. Prav takšne zgodbe so tiste, ki nas vedno motivirajo.

Foto: Shutterstock

Ključ do uspeha je program, ki je prilagojen željam in potrebam posameznika Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič že osmič zapored pripravlja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki se začne že 3. oktobra. Program vam bo pomagal izkoristiti potencial, saj je strukturiran na način, da mu lahko sledi čisto vsak posameznik, ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Primeren je tako za popolne začetnike kot za izkušene športnike. Fit Akademija 8 vsebuje najučinkovitejše vaje za preoblikovanje telesa, ki po izkušnjah udeležencev dokazano prinašajo rezultate. Intenzivnost programa se tedensko stopnjuje, tako da vam zagotovo ne bo dolgčas. Hkrati pa boste tako tedensko opazili svoj napredek pri telesni pripravljenosti. Program vsebuje še vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. Poleg praktičnega vidika boste pridobili ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev, ki vam bo pomagalo na enostaven način v življenje vpeljati novo rutino.





V čem se Fit Akademija 8 razlikuje od drugih programov za hujšanje in preoblikovanje telesa?

Tista, ki je že kdaj poskušala s preoblikovanjem svojega telesa, ve, da se tega ne da pridobiti čez noč. Še manj pa s hitrimi dietami ali čudežnimi tabletkami. Velika večina programov se osredotoča le na eno plat – ali je to prezahtevna sprememba prehrane ali naporni treningi, ki jih ne zmorejo. Morda želen rezultat resda dosežejo, a se z opustitvijo dela na sebi tudi kilogrami slej kot prej vrnejo.

Program Fit Akademija 8 ni klasičen enomesečni program, v katerem prejmete zahtevno dieto in prenaporne treninge, ob katerih hitro obupate. Cilj Fit Akademije je, da se naučite, kaj pomeni živeti zdrav življenjski slog. V okviru programa prejmete ogromno novih idej za obroke in ogromno idej za treninge ter spoznate, da lahko napredujete in dosežete svojo želeno postavo, ob tem pa tudi uživate.

Fit Akademija 8 se osredotoča na postopno uvajanje vzpostavitve zdravega življenja, urejene prehrane in treningov – na uvajanje rutine, ki je najpomembnejši korak k želeni spremembi. Poleg tega je ustvarjena po meri žensk, ki imajo prenatrpane urnike in ne najdejo časa za redne obiske fitnes centrov. S Fit Akademijo lahko tudi najbolj zaposlene brez težav spremenijo svoje navade ter nov stil življenja vnesejo v svoj zapolnjeni urnik.

Treningi, recepti in preostale vsebine so razdeljeni po praktičnih sklopih, da se med vsebinami vsaka hitro znajde. Prav tako pa jih lahko prilagajate po intenzivnosti, glede na počutje, energijo in čas, ki ga imate na voljo. Ker so navodila jasna, vsaka hitro usvoji pridobljeno znanje in ga enostavno prenese v prakso. S pripravljenimi jedilniki in nakupovalnimi seznami pa boste prihranili dragoceni čas.

Udeleženkam so s Fit Akademijo uspelo doseči nemogoče

Patricia Pangeršič je z ekipo tokrat že osmič zapored pripravila program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Pomaga vam ustvariti zdrave rutine in preoblikovati telo s preverjenimi treningi in jedilniki. Program priporoča že 40 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo, večjo samozavest in osebno srečo. Fit Akademija 8 vsebuje popolnoma nove in izpopolnjenje treninge, nove motivacijske vsebine in jedilnike.

Zmagovalka zadnje Fit Akademija v štirih tednih izgubila kar 8,5 kilograma

Na preprost in preverjen način so spremenile navade tudi nagrajenke Fit Akademije 7, s tem pa so naredile odločilen korak bližje čudoviti postavi. Fotografije pred/potem so same po sebi dovolj zgovorne:

Še več izkušenj udeleženk preteklih Fit Akademij najdete na patricia-pangersic.si/fa8/, na Facebooku in Instagramu. Prepričajte se in morda boste v Fit Akademiji 8 ravno vi dosegli tako želeno spremembo.

Že 3. oktobra se lahko tudi vi podate na enomesečno potovanje do lepše oblikovanega telesa, večje samozavesti in boljšega počutja. Če nimate časa začeti takoj po urniku, lahko program opravite tudi kadarkoli kasneje. Skupna vrednost celotnega programa je vredna 650 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit Akademijo in se pridružite 40 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom dosegle želene cilje.