Naziv mis sveta znova nadeli mladi Evropejki #foto

Na sobotni prireditvi v Mumbaju v Indiji so okronali novo mis sveta. Ta je postala 23-letna Čehinja Krystyna Pyszková, manekenka in študentka prava, ki tekoče govori štiri tuje jezike. Premagala je 112 tekmovalk, med drugim tudi Slovenko Vido Milivojša.

Tekmovalke so se pomerile v kategorijah telesna pripravljenost, lepota, talent in javno nastopanje.

Poudarila je, da menstruacija ne bi smela biti tabu

Zmagovalka, 23-letna študentka prava in manekenka Krystyna Pyszková iz Češke, je pri aktualnih vprašanjih v svetu izpostavila zdravstveno varstvo žensk in govorila o zmanjševanju stigme glede menstruacije. Poudarila je, da je "biti ženska dar" in da menstruacija ne bi smela biti tabu.

Kot je povedala, ji je poleg študija prava in manekenstva zelo pomembno tudi humanitarno delo. Ima namreč svojo humanitarno organizacijo, s katero pomaga mladim in starejšim pri izobraževanju. Poleg maternega jezika tekoče govori še štiri tuje jezike – angleščino, poljščino, slovaščino in nemščino.

Prva spremljevalka je postala Yasmina Zaytoun iz Libanona, druga spremljevalka pa Ache Abrahams iz Trinidada in Tobaga. Slovenijo je na tekmovanju zastopala 25-letna Ljubljančanka Vida Milivojša, ki se ni uvrstila med najboljših 40.

Najstarejše mednarodno lepotno tekmovanje

Tekmovanje za mis sveta (Miss World) velja za najstarejše mednarodno lepotno tekmovanje. Prvič so ga pripravili leta 1951 v Združenem kraljestvu. Med najbolj znanimi zmagovalkami tega tekmovanja je zagotovo Priyanka Chopra Jonas, ki je zmagala leta 2000.

Čehinja Pyszková je naslov odvzela Poljakinji Karolini Bielawski, ki je na tekmovanju zmagala leta 2022. Leta 2023 tekmovanja ni bilo zaradi težav z razporedom.

