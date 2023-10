Nekdanja udeleženka in urugvajska predstavnica na tekmovanju za mis sveta leta 2015 Sherika De Armas je pretekli teden umrla po dveh letih boja z rakom na materničnem vratu. Stara je bila 26 let.

Trenutna mis Urugvaja Carla Romero se je od pokojne kolegice Sherike De Armas poslovila v čustvenem zapisu, v katerem je med drugim zapisala, da je bila Armasova ena najlepših žensk, ki jih je srečala v življenju.

Od vedno si je želela postati model

Leta 2015 na Kitajskem De Armasova v tekmovanju za mis sveta sicer ni prišla med prvih trideset tekmovalk, a je bila ena izmed šestih osemnajstletnic, ki so sodelovale na tem prestižnem tekmovanju, poroča New York Post. Eden izmed časnikov je takrat pohvalil njen "lep obraz, izjemno višino in karizmatično osebnost", med drugim pa so jo razglasili tudi za "eno od mladih obetavnih talentov Urugvaja".

Kot je takrat povedala De Armasova, si je od vedno želela postati model in je od vedno imela rada vse, kar je povezano z modo. Dodala je, da je zelo vesela, da je imela priložnost sodelovati na tekmovanju za mis sveta.

Delala tudi z otroki, ki so zboleli za rakom

Poleg kariere modela je De Armasova prek lepotnega studia Shey De Armas prodajala izdelke za osebno nego, ličila in lase. Svoj čas pa je posvetila tudi organizaciji Perez Scremini Foundation, ki se ukvarja z otroki z rakom. Rak na materničnem vratu se po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni najpogosteje pojavi pri ljudeh, starejših od 30 let, bolezen pa je mogoče preprečiti z rednimi presejalnimi pregledi in cepivom proti HPV, še poroča NY Post.

Preberite še: