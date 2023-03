Največja nemška veriga z oblačili, ki ima trgovine tudi v Sloveniji, v stečaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trgovine Peek & Cloppenburg najdemo tudi v Ljubljani in Mariboru. Foto: Shutterstock

Največji nemški modni trgovec Peek & Cloppenburg KG, katerega trgovine imamo tudi v Ljubljani in Mariboru, je šel v stečaj, poročajo nemški mediji. Za stečajnega upravitelja naj bi bila imenovana odvetniška družba AndresPartners iz Düsseldorfa.

Kot poroča hrvaška revija Fenix, je Thomas Freude iz vodstva trgovske verige dejal, da je modna trgovina v krizi. "Diskontno področje in luksuzni segment delujeta še naprej, posel pa propada. To velja tudi za spletno poslovanje, s katerim trgovci komaj služijo denar. Jasno nam je, da moramo hitro sprejeti protiukrepe in podjetje spraviti nazaj na pravo pot," je povedal Freude.

Na mednarodno poslovanje postopek prestrukturiranja podjetja ne vpliva

"Danes zjutraj smo na okrožno sodišče v Düsseldorfu vložili predlog za stečaj, ki ga je sodišče že odobrilo. Skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranje Dirkom Andresom iz odvetniške družbe AndresPartner in pod nadzorom začasnega upravitelja Horsta Piepenburga bomo hitro in dosledno izvajali odločitve, nujne za prestrukturiranje našega podjetja," je dodal Freude.

Podjetje Peek & Cloppenburg KG ima v lasti sedež podjetja v Düsseldorfu in 67 trgovin s skupno okoli 6.800 zaposlenimi ter nabavno podjetje Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG. Mednarodno poslovanje je organizirano v ločenih podjetjih in nanj postopek prestrukturiranja podjetja ne vpliva, še poroča revija Fenix.